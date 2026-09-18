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Infotag.md logoInfotag
18 Septembrie 2026, 20:10
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Comisia de la Veneția va evalua proiectul de lege privind statutul deputatului

Deputatul „Partidului Nostru”, Alexandr Berlinschi, a discutat cu raportorii Comisiei de la Veneția proiectul de lege privind statutul, conduita și etica deputatului în Parlamentul Republicii Moldova.

Comisia de la Veneția va evalua proiectul de lege privind statutul deputatului.
Comisia de la Veneția va evalua proiectul de lege privind statutul deputatului.

Despre aceasta el a scris pe rețelele sociale, menționând că „unele prevederi ale documentului necesită clarificări serioase pentru a asigura un echilibru echitabil între disciplina parlamentară și libertatea mandatului de deputat”, scrie infotag.md.

„Sunt pentru reguli clare, responsabilitate și respectarea conduitei parlamentare. Însă aceste reguli trebuie, în același timp, să protejeze libertatea mandatului, pluralismul politic și dreptul deputatului de a-și exercita liber mandatul”, consideră Berlinschi.

În opinia sa, statutul deputatului trebuie să stabilească reguli de conduită, dar, totodată, să garanteze libertatea mandatului parlamentar.

Anterior, deputații opoziției au criticat dur proiectul Codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului, care reduce timpul alocat luărilor de cuvânt pentru deputați și fracțiuni individuale, precum și stabilește drept unică limbă de lucru a Parlamentului limba română.

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