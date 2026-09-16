Cojuhari: Ministerul Justiției pregătește un program de dezvoltare a justiției până în 2031.

Ministerul Justiției pregătește un program de dezvoltare a justiției până în 2031. Despre aceasta a declarat ministrul Vladislav Cojuhari.

Potrivit lui, programul trebuie să continue reformele inițiate în cadrul strategiei pentru anii 2022–2025 și să se concentreze pe calitatea justiției, eficiența instituțiilor, integritatea, formarea cadrelor și digitalizarea.

„Indiferent de numărul obiectivelor care vor fi incluse în acest document, principalul este să trecem de la reforme punctuale la transformări durabile, să oferim societății rezultate concrete și să asigurăm ireversibilitatea schimbărilor”, a declarat Vladislav Cojuhari, transmite rupor.md.

Printre prioritățile programului, ministrul a menționat creșterea calității hotărârilor judecătorești, dezvoltarea unei justiții orientate spre cetățean, consolidarea capacităților administrative ale instituțiilor și extinderea serviciilor digitale.

Ministerul Justiției intenționează să țină cont, la definitivarea programului, de propunerile formulate de reprezentanții sistemului judiciar, de societatea civilă și de partenerii de dezvoltare.

Potrivit lui Cojuhari, noua etapă a reformei trebuie să transforme legile deja adoptate și mecanismele create în „rezultate pe care cetățenii le vor simți”. Cerințele suplimentare față de sistemul de justiție sunt legate de negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe clusterul „Valorile fundamentale”.