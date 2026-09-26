Chiveri: Noul mecanism de impozitare a mărfurilor pentru Transnistria funcționează.

Noul mecanism de impozitare a anumitor mărfuri importate de agenții economici din regiunea transnistreană funcționează, iar statul a început să colecteze venituri, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.

O parte din aceste venituri va fi direcționată către Fondul de convergență, iar volumul mijloacelor care vor ajunge în fond va fi stabilit prin legea bugetului de stat pentru anul 2027, informează noi.md cu referire la realitatea.md.

Vicepremierul nu a precizat suma exactă a veniturilor colectate în primele trei săptămâni, menționând că este necesară o perioadă mai lungă pentru o evaluare obiectivă a dinamicii încasărilor.

Potrivit oficialului, în prezent autoritățile elaborează mecanismul de funcționare a Fondului de convergență. Se preconizează că acesta va fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern peste aproximativ o lună sau o lună și jumătate. Pe lângă fond vor fi create un Consiliu consultativ și un secretariat, care va gestiona activitatea curentă.

Din componența Consiliului vor face parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai CNAM (CNAM), ai CNAS (CNAS), ai Ministerului Infrastructurii și ai altor instituții de profil. Mijloacele vor fi distribuite în funcție de sumele acumulate și de prioritățile stabilite.

Chiveri a comunicat că autoritățile contează pe faptul că fondul va finanța nu doar plățile sociale, inclusiv asigurarea medicală, ci și proiecte de infrastructură. În ceea ce privește noile taxe, introduse începând cu 1 septembrie, oficialul susține că sistemul funcționează fără acele deficiențe de care autoritățile se temeau inițial.

„În primele zile, în prima și în a doua săptămână, ne-am temut că acest proces se va confrunta cu anumite dificultăți și nu va putea fi implementat așa cum ne-am dorit și cum a fost aprobat prin hotărârea de Guvern. Ne-am convins că acest mecanism funcționează”, subliniază Chiveri.

Agenții economici din regiunea transnistreană care importă alcool, produse din tutun, articole de lux și alte produse care nu sunt de primă necesitate au început să achite TVA și, după caz, accize.

Totuși, ritmul încasărilor rămâne deocamdată moderat. Chiveri explică acest lucru prin perioada de adaptare necesară agenților economici după intrarea în vigoare a noilor reguli. Potrivit lui Chiveri, extinderea bazei fiscale asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova este importantă și din perspectiva condițiilor egale de desfășurare a activității pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului.