Chișinăul cere OSCE să se implice mai activ în eliminarea barierelor impuse de Tiraspol.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a solicitat OSCE să utilizeze întregul său potențial pentru eliminarea barierelor menținute de Tiraspol în calea liberei circulații.

El a cerut, de asemenea, soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Lenk, și cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann, transmite deschide.md.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, pe agenda discuțiilor s-au aflat principalele probleme care îi preocupă pe locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului și măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru soluționarea acestora, inclusiv pe dimensiunea protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Vicepremierul Valeriu Chiveri a reiterat că autoritățile Republicii Moldova continuă să consolideze politicile de reintegrare și să extindă prestarea serviciilor publice în raioanele de est ale țării. În acest context, oficialul a prezentat și detalii despre lansarea, în viitorul apropiat, a Fondului de convergență, mecanism prin care Chișinăul își propune să accelereze apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului prin proiecte de dezvoltare și investiții.

Potrivit vicepremierului, procesele de reintegrare sectorială înregistrează progrese constante, iar această dinamică se reflectă în indicatori aflați în creștere. Totodată, Valeriu Chiveri a afirmat că majoritatea populației din regiunea transnistreană susține obiectivul strategic de restabilire a spațiilor naționale unice.

La finalul întrevederii, oficialul moldovean a cerut OSCE să își reconfirme sprijinul pentru soluționarea pașnică și definitivă a conflictului transnistrean, în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.