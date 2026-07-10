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realitatea.md logorealitatea
10 Iulie 2026, 09:05
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Chicu: Sandu trebuie să spună onest de ce l-a alungat pe precedentul premier

Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), deputatul Ion Chicu, a criticat consultările inițiate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Chicu: Sandu trebuie să spună onest de ce l-a alungat pe precedentul premier.
Chicu: Sandu trebuie să spună onest de ce l-a alungat pe precedentul premier.

Într-o postare pe Facebook, Chicu a declarat că astfel de consultări au sens doar dacă șeful statului explică motivele demisiei fostului șef al Guvernului.

„Ca să fie sens să mergi la consultări pe subiectul noului prim-ministru, Maia Sandu trebuie să spună onest de ce l-a alungat pe precedentul. Noi știm – pentru că a vrut să pornească «deverișorizarea» țării. Ea n-a acceptat. Ce să consulți cu ea?”, a scris liderul PDCM.

Declarația a fost făcută pe fundalul consultărilor care au loc astăzi în administrația prezidențială cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Reamintim că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu a fost anunțată pe 3 iulie. Pe pagina sa de Facebook, el a anunțat că părăsește funcția după o perioadă scurtă la post, invocând motive de principiu și personale. Potrivit lui Munteanu, nu mai poate exercita atribuțiile de șef al Guvernului în conformitate cu principiile și convingerile sale.

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