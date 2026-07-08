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omniapres
8 Iulie 2026, 18:42
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Chicu: Să infirme faptul că cei 80.000 de euro primiți de Taburceanu nu sunt din pachetul de ajutor al UE

Liderul PDCM, deputatul Ion Chicu, solicită explicații din partea Președinției, Guvernului și Delegației Uniunii Europene la Chișinău în legătură cu remunerația încasată de Anastasia Taburceanu în cadrul unui proiect european.

Chicu: Să infirme faptul că cei 80.000 de euro primiți de Taburceanu nu sunt din pachetul de ajutor al UE.
Chicu: Să infirme faptul că cei 80.000 de euro primiți de Taburceanu nu sunt din pachetul de ajutor al UE.

Acesta cere autorităților să clarifice dacă aproximativ 80.000 de euro, sumă despre care afirmă că ar fi fost încasată de Tăburceanu în perioada octombrie 2024 – iunie 2026, provin din pachetul de sprijin financiar de 1,9 miliarde de euro acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană, informează omniapres.md.

„Rog Președinția și Guvernul Republicii Moldova să infirme faptul că cei 80.000 de euro primiți de verișoara Anastasia Taburceanu, lucrând la Ambasada UE în timp ce lucra și la MoldATSA, nu sunt din acei 1,9 miliarde de euro – ajutor financiar acordat de UE Republicii Moldova”, a declarat Chicu.

Potrivit lui Chicu, Taburceanu ar fi activat în cadrul proiectului Reform Support Team al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, unde ar fi primit câte 4.000 de euro lunar, în paralel cu salariul de la MoldATSA.

„Astfel, salariul Anastasiei ajunge la 10.000 de euro pe lună. Sunt curios să văd ce rapoarte făcea către finanțator în fiecare lună. În fiecare lună prezinți un raport de activitate și în baza lui ești plătit”, a afirmat deputatul.

Chicu solicită, totodată, Delegației Uniunii Europene la Chișinău să facă publice documentele care au stat la baza acestor plăți.

„Rog Delegația Uniunii Europene din Chișinău să prezinte toate cele 20 de rapoarte lunare de activitate ale Anastasiei Tăburceanu, în baza cărora i se achitau câte 4.000 de euro pe lună”, a spus acesta.

Deputatul susține că va sesiza din nou instituțiile europene pentru a verifica modul în care au fost utilizate fondurile externe.

„Am scris Curții de Conturi a Uniunii Europene și o să mai scriu. Sperăm că și Procuratura Europeană se va interesa de modul în care au fost cheltuiți banii contribuabililor europeni în Republica Moldova”, a declarat Ion Chicu.

Sursă
omniapres
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