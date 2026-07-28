Chicu: Regimul de pregătire sporită indică incapacitatea autorităților de a preveni crizele.

Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), deputatul Ion Chicu, consideră că reintroducerea regimurilor de pregătire sporită în diverse domenii indică o organizare deficitară a activității Guvernului.

El a acuzat, de asemenea, Ministerul Energiei de ineficiență și lipsă de competență, relatează ziua.md.

Într-o declarație de presă, Chicu a afirmat că, în opinia sa, această situație reflectă incapacitatea instituțiilor de stat de a preveni crizele.

„Acest regim de pregătire și situații excepționale devine tot mai des obișnuit în diverse domenii, ceea ce indică o organizare deficitară a activității Guvernului”, a declarat liderul PDCM.

Chicu a menționat că nu îl învinovățește pe noul prim-ministru pentru situația creată, având în vedere că acesta este la putere de doar câteva zile, însă consideră că ministerele și agențiile responsabile nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile.

„Să luăm exemplul asigurării cu motorină. Despre bombardarea terminalului din Novorossiisk se știa de mult timp. Ce măsuri a luat Guvernul pentru a preveni această situație? Doar când ne-am confruntat cu probleme la stațiile de alimentare din țară, ne-am trezit și am început să intervenim. De ce?”, a întrebat fostul premier.

În plus, liderul PDCM a criticat și modul în care a fost organizată achiziția gazului natural, afirmând că majorarea tarifelor este consecința faptului că volumele necesare de gaz nu au fost cumpărate primăvara, când prețurile erau mai avantajoase.

„Astăzi am invitat aici ministrul Energiei, reprezentanții ANRE și Energocom pentru a discuta problema tarifelor la gaz. Sper că vor veni și, după discuții, vom vedea ce au făcut. Totuși, este evident că situația în care ne aflăm în toate sectoarele domeniului energetic este rezultatul ineficienței și lipsei de competență a Ministerului Energiei. Soluția este, în primul rând, reorganizarea activității”, a concluzionat liderul PDCM.