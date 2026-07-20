Chicu pregătește procedura de demitere a Maiei Sandu, pe fondul scandalurilor din jurul partidului PAS.

Deputatul Ion Chicu pregătește procedura de demitere a președintei Maia Sandu. El acuză șefa statului de încălcări grave ale Constituției și susține că ar fi închis ochii la diverse scheme din instituțiile statului.

Potrivit politicianului, proiectul de hotărâre are peste 40 de pagini. Documentul urmează să fie trimis deputaților din opoziție pentru completări și strângerea semnăturilor, scrie omniapres.md.

„Am pregătit un proiect de peste 40 de pagini privind suspendarea mandatului Maiei Sandu pentru încălcări grave ale Constituției și transformarea minciunii în politică de stat. Sperăm să strângem cele 34 de semnături necesare pentru a-l înregistra în Parlament”, a declarat Chicu.

Politicianul afirmă, de asemenea, că președintele a fost informat despre toate scandalurile zgomotoase din ultimii ani.

„Ea știa totul. Știa despre scheme, despre salarii, despre toate. Iar dacă nu știa, atunci ce caută în funcția de președinte?”, a spus deputatul.

În același context, Ion Chicu a făcut referire la o anchetă privind averea deputatului PAS Alexandr Trubca, susținând că aceasta ar arăta cum unii reprezentanți ai puterii s-au îmbogățit după venirea la putere.

„Vin aici cu un rucsac mic și un sandviș pregătit de mama, iar după doi-trei ani devin multimilionari. Uitați-vă la cazul deputatului Alexandr Trubca”, a declarat Chicu.

Fostul premier a afirmat, fără a prezenta dovezi, că Trubca este „doar unul dintre sutele de oameni de afaceri din PAS”, iar partidul ar fi fost finanțat prin diverse scheme.

„Partidul PAS a fost finanțat prin aceste scheme. Uitați-vă la lista sponsorilor și veți vedea câți conducători de întreprinderi au fost obligați să facă contribuții”, a spus el.