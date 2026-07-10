Chicu: Noul premier moștenește un stat plin de „verișori” și un buget în colaps.

Viitorul prim-ministru va avea de înfruntat patru provocări majore, cea mai importantă fiind eliminarea schemelor de corupție și a numirilor pe criterii politice din instituțiile statului, susține deputatul Ion Chicu.

Potrivit fostului premier, Alexandru Munteanu nu ar fi reușit să elimine „schemele din sistemul public”, scrie bani.md.

„Prima provocare este aceea de care n-a putut trece domnul Munteanu, ex-premierul, anume de a elimina schemele din sistemul public de corupție. Prima provocare este curățarea sistemului de tot felul de verișori și acoliți”, a declarat Chicu.

Deputatul a afirmat că finanțele publice sunt supuse unei presiuni tot mai mari din cauza împrumuturilor contractate de stat.

„Țara a împrumutat sume uriașe. Vreau să vă spun că deservirea acestei datorii este deja foarte greu de suportat. Anul acesta, bugetul de stat va plăti doar pentru comisioane 6,4 milioane de euro”, a spus liderul PDCM.

În opinia sa, a doua mare provocare este deficitul bugetar, pe fondul reducerii veniturilor și al majorării cheltuielilor publice.

Chicu consideră că viitorul șef al Guvernului va avea doar două opțiuni: reducerea cheltuielilor, inclusiv pentru aparatul de stat, sau majorarea unor taxe și impozite.

„Va trebui să spună că nu pot fi acordate majorări de salarii sau să recurgă la instrumente de politică fiscală, inclusiv majorarea cotelor de TVA”, a afirmat fostul premier.

O altă provocare identificată de Ion Chicu este reforma administrației publice locale, despre care spune că este o condiție pentru continuarea finanțării externe, dar care, în opinia sa, ar fi fost compromisă de actuala guvernare prin implicarea politică în procesul de amalgamare a localităților.

În același timp, deputatul susține că viitorul Executiv riscă să fie transformat într-un instrument electoral al PAS înaintea alegerilor locale.

„Acest Guvern va fi nevoit să devină un agent electoral al PAS-ului în perspectiva alegerilor locale de anul viitor, în loc să se concentreze pe agenda europeană și pe negocierile de aderare”, a declarat Ion Chicu.

Fostul premier Alexandru Munteanu a demisionat în data de 3 iulie. El și-a motivat plecarea prin faptul că principiile sale nu mai coincid cu funcția pe care o exercita. Enterimatul, în prezent este asigurat de către Eugen Osmocehscu.