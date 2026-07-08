Chicu: În timpul guvernării PAS, personalul Cancelariei de Stat s-a dublat aproape.

Deputatul Ion Cichu a criticat creșterea numărului de angajați ai Cancelariei de Stat în actuala guvernare. Potrivit lui, în timpul conducerii PAS, personalul instituției a crescut aproape dublu — de la 192 la 378 de persoane.

Declarația lui Chicu a fost făcută în emisiunea „Новая неделя” cu Anatolie Golea de la postul TV8, comentând cuvintele deputatului PAS Dinu Plîngău, scrie noi.md.

Potrivit fostului premier, în 2020 în Cancelaria de Stat lucrau 192 de persoane, în timp ce acum statul are deja 378 de angajați. De asemenea, el a amintit că în această primăvară a fost creată o nouă structură formată din 68 de angajați, care răspunde de monitorizarea implementării Planului de creștere.

„Ați creat în această primăvară o structură de 68 de angajați, a căror sarcină este să verifice implementarea Planului de creștere de către Guvern. Știți cât costă apoi reducerea acestor posturi? Vă amintiți ce compensații se plătesc la concediere?”, s-a adresat Chicu lui Plîngău.

În replică, deputatul PAS a declarat că crearea noii structuri este o obligație față de Uniunea Europeană. Totuși, Chicu a răspuns că reducerea deficitului bugetar este, de asemenea, o obligație a țării.

„Dar reducerea deficitului este tot o obligație. Gândiți-vă mai întâi la popor”, a declarat fostul premier.

El a menționat, de asemenea, că în timpul mandatului său de premier a lucrat cu nouă miniștri, nu cu 16 ca acum, și că i-au fost suficienți 192 de angajați în Cancelaria de Stat.

„Nu sunt necesari 400 de angajați. Credeți-mă, sunt foarte mulți acolo”, a subliniat Chicu.

În plus, politicianul a amintit că, ocupând funcția de ministru al Finanțelor, a redus taxele și, după cum a spus el, astfel a demonstrat că diminuarea poverii fiscale poate crește colectarea impozitelor.