Chicu, despre primele de 5 ori pe an la Energocom: În curând vor cere din nou majorarea tarifului la gaz.

Deputatul Ion Chicu, ex-premier, și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că angajații Energocom, compania care a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale cu 41%, primesc prime de câteva ori pe an.

Primele sunt acordate cu ocazia unor sărbători precum Paștele, Crăciunul, Ziua Independenței, Hramul Orașului Chișinău și Ziua Energeticianului. „Peste vreo 7-10 zile vor veni din nou cu solicitarea de a majora tariful, pentru că nu au din ce să achite cinci prime pe an. Nici pentru tichetele de masă nu ajunge, la un salariu de 100 de mii”, a scris Chicu pe rețelele sociale, scrie unimedia.info.

Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a declarat că în întreprindere sunt acordate prime de Paște, de Hramul Orașului Chișinău, de Ziua Independenței, de Ziua Energeticianului și de Crăciun.

Totodată, Buzatu, care în vară a câștigat concursul pentru funcția de director al întreprinderii, primește circa 100 de mii de lei pe lună, inclusiv salariul, primele și adaosurile, precum și tichete de masă.

„Peste vreo 7-10 zile va veni din nou cu solicitarea de a majora tariful la gaz, pentru că nu are din ce să achite cinci prime pe an. Nici pentru tichetele de masă nu ajunge, la cei 100 de mii pe lună pe care îi primește drept salariu.

Dar de ce nu, dacă la protest iese o mână de oameni?” — a comentat fostul premier Ion Chicu.

Anterior, despre primele acordate angajaților Energocom a vorbit și Alexandru Slusari, fost membru al Consiliului companiei Energocom (aprilie 2023 — iulie 2026).

„În ceea ce privește primele, există un contract colectiv de muncă, care prevede că lunar angajații pot primi adaosuri pentru vechime în muncă și pentru alți indicatori — de până la 100% din salariul de funcție, însă adaosuri în mărime de 100% din salariu nu au fost achitate niciodată. În plus, sunt prevăzute patru prime mari cu ocazia sărbătorilor: Ziua Independenței, Paștele și Anul Nou — ca stimulare a angajaților, dacă întreprinderea dispune de resurse în acest scop. Și există a treia posibilitate: dacă întreprinderea obține profit net, conform statutului, până la 2% poate fi direcționat către fondul corespunzător. Din acest fond pot fi achitate prime unice — nu lunar, ci anume unice — conducerii Energocom”, a declarat Slusari, transmite Cu Sens.

În iulie, Eugeniu Buzatu, care ocupa atunci funcția de director interimar al Energocom și primea circa 100 de mii de lei pe lună, declara că reducerea cheltuielilor companiei ar influența doar nesemnificativ tariful la gazele naturale. Potrivit lui, chiar și în cazul reducerii salariilor tuturor angajaților, tariful final ar scădea cu aproximativ 6 bani.

„Avem un salariu fix, salariul de funcție, care în cazul meu constituie 47 228 de lei. Acesta este salariul de funcție, la care se adaugă anumite plăți stimulative. Acestea pot fi lunare, pot depinde de KPI sau pot fi acordate sub formă de prime unice”, explica atunci Buzatu.

La începutul lunii ianuarie, directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, declara că salariul său lunar depășește 47 de mii de lei și se apropie de 48 de mii de lei.

Recent, directorul general al ANRE, Alexei Taran, a explicat de ce în țările vecine Republicii Moldova — Ucraina și România — tariful la gaz este mai mic decât la noi.

„În Ucraina, companiile care se ocupă de producție și distribuție sunt obligate, în conformitate cu starea de război, să ofere consumatorilor servicii la un preț semnificativ mai mic decât costul real. În România, tariful este plafonat, iar orice sumă care depășește nivelul stabilit o achită cine? Statul!” — a subliniat Taran.

La rândul său, deputatul PAS Vasile Grădinaru a recunoscut că nu exclude o nouă scumpire a gazului. El a declarat că tariful actual nu acoperă cheltuielile, iar dinamica prețurilor pe piața internațională va influența tariful în sezonul rece.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, de asemenea, nu exclude o nouă scumpire a gazelor naturale. Oficialul a menționat că autoritățile monitorizează situația de pe piață.