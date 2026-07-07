Chicu, despre premier: Chiar dacă ar fi laureat al Premiului Nobel, nu ar putea face nimic.

Fostul șef al Guvernului, Ion Chicu, consideră că demisia premierului Alexandru Munteanu arată că problema nu este în persoana șefului Executivului, ci în sistemul de guvernare existent.

Potrivit lui Chicu, dacă sistemul nu se schimbă, niciun premier nu va putea lucra și conduce o politică de succes, chiar dacă are calități bune și acționează din cele mai bune intenții, informează TV8.

Deputatul consideră că partidul de guvernământ PAS, în anii în care a fost la putere, a creat o structură a „puterii absolute”, care favorizează posibile abuzuri și ignorarea observațiilor critice din partea altor instituții de profil ale statului. Personalitatea „premierului invitat” în acest sistem rămâne nominală, fără puteri reale, crede politicianul.

„Pot numi chiar un laureat al Premiului Nobel, înțelegeți? Dar dacă sistemul va continua să funcționeze așa, să facă ce vrea, să ignore legile, propriile instituții și așa mai departe — atunci niciun prim-ministru nu va însemna nimic”, a declarat Chicu.

El a menționat că, în ciuda puterilor serioase ale premierului, fără o susținere politică proprie, șeful cabinetului nu poate realiza viziunea sa, nu i se va „da voie să lucreze”. Din acest motiv, este mult mai logic și corect ca premier să devină liderul partidului câștigător la alegeri. Chicu a spus că este gata să susțină numirea în funcția de premier a președintelui PAS, Igor Grosu, pentru ca acesta să „își asume responsabilitatea”.

Ca răspuns la aceste observații, deputatul din fracțiunea parlamentară PAS, Dinu Plîngău, a replicat că astfel de argumente fac parte din lupta politică a opoziției. El susține că rolul prim-ministrului este fundamental, acesta deținând o putere semnificativă și instrumente constituționale pentru luarea deciziilor.

Potrivit lui, demisia este un proces natural de reînnoire democratică. Nu este o dovadă a imposibilității de a schimba ceva în sistem, ci mai degrabă un moment în care autoritățile trebuie să „se trezească” pentru a începe să asculte mai bine oamenii și să schimbe abordările în anumite domenii.

„Nu văd nicio problemă în această demisie, pentru că uneori trebuie să scuturi toată puterea ca să începi să asculți mai mult oamenii. Trebuie să schimbi ceva. Și pentru mine este evident că în unele domenii trebuie schimbate persoanele și chiar în unele locuri viziunea”, a declarat Plîngău.

La 3 iulie, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Plecarea sa din funcția de șef al cabinetului înseamnă demisia întregului Guvern. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a subliniat că nu mai poate „continua mandatul fără a-și încălca propriile principii și convingeri”.

Președinta Maia Sandu neagă existența unor neînțelegeri în echipă privind politica și a declarat că „nu îi sunt cunoscute contradicțiile care i-ar fi împiedicat pe Alexandru Munteanu să își exercite atribuțiile de prim-ministru în conformitate cu principiile sale”. Ea consideră că motivul ar fi fost un conflict personal între premier și ministrul Educației.

Astăzi, 7 iulie, ministrul Economiei Eugeniu Osmochescu a fost numit prim-ministru interimar.