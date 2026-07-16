Chicu, despre o posibilă creștere a tarifului la gaze: Verișoarele milionare costă scump.

Fostul prim-ministru, Ion Chicu, a criticat lipsa unei ședințe plenare a Parlamentului și a acuzat majoritatea PAS că nu include pe ordinea de zi proiectele înregistrate de opoziție.

Liderul PDCM s-a referit și la scandalurile legate de salariile și indemnizațiile achitate în unele instituții și întreprinderi de stat. Potrivit lui, aceste cheltuieli ar ajunge în cele din urmă în facturile plătite de consumatori, transmite noi.md.

„În ultimele trei-patru săptămâni, probabil fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de preferințele politice, a fost șocat de această situație cu salariile, indemnizațiile și plățile exorbitante acordate diferitor apropiați ai PAS. Mulți dintre cei care au împărțit pliante pentru PAS sunt acum angajați în instituții publice și plătiți din bugetul de stat, iar alte persoane sunt remunerate prin întreprinderi de stat cu salarii de milioane”, a menționat fostul premier.

Declarațiile au fost făcute în contextul cererii Energocom privind majorarea tarifului la gazele naturale cu aproximativ 45%, până la aproape 21 de lei pentru un metru cub.

„Evident că vor spune că acesta este prețul de pe piețele externe, că noi importăm totul și că nu avem ce face. Dar nu vor să spună că în tariful solicitat sunt incluse și salariile de milioane de la Energocom, de la Moldovagaz și de la alte structuri. În acest tarif sunt plățile fără măsură și fără nicio limită pe care le primesc oamenii incluși în aceste scheme”, a mai spus Ion Chicu.

Fostul premier a comparat structura actuală a tarifului cu cea din anii 2020–2021. Potrivit lui, atunci cheltuielile pentru servicii, salarii și transport reprezentau aproximativ un leu din tariful final de 4,64 lei pentru un metru cub.

„În 2020–2021, din tariful de 4,64 lei pentru un metru cub de gaze, toate salariile, serviciile, transportul și celelalte cheltuieli încăpeau într-un leu. Costul gazului era de aproximativ 3,50–3,60 lei. Acum, din cei aproape 21 de lei solicitați, aproape jumătate reprezintă salarii, plăți și tot felul de servicii utile sau inutile. Cum era posibil acum cinci ani ca toate aceste cheltuieli să încapă într-un leu, iar acum să fie nevoie de mai mult de zece lei?”, a întrebat liderul PDCM.

Ion Chicu a anunțat că va participa la ședința ANRE în ziua în care va fi examinată solicitarea Energocom și va cere prezentarea structurii detaliate a tarifului. „Voi merge la ANRE în ziua în care va fi examinată cererea Energocom de majorare a tarifului până la aproape 21 de lei. Voi merge ca cetățean, fără partid, și îi voi întreba ce salarii de la Energocom, Moldovagaz și alte structuri sînt incluse în tarif. Vreau să văd toate cheltuielile, în afară de costul propriu-zis al gazului”, a declarat acesta

Chicu i-a îndemnat și pe cetățeni să participe la ședință și să solicite explicații. „Veniți și dumneavoastră și întrebați, pentru că dumneavoastră plătiți. Din cei 21 de lei pe care îi veți achita pentru gaze, minimum zece lei vor merge pentru diferite salarii și plăți. Gîndiți-vă nu doar la prețul gazului, ci și la faptul că, pe întregul lanț, vor crește prețurile la toate produsele și serviciile, iar această scumpire îi va afecta pe toți”, a punctat Ion Chicu.

Data ședinței ANRE la care urmează să fie examinată cererea Energocom nu a fost încă anunțată.