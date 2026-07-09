Chicu, despre declarația lui Grosu: Înseamnă că Plahotniuc controlează toată presa?.

Deputatul Ion Cicu a reacționat ironic la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, despre publicațiile din mass-media referitoare la salariile și veniturile mari ale persoanelor asociate cu PAS.

În cadrul unui briefing, Chicu a susținut, în mod sarcastic, că, potrivit logicii invocate de liderul PAS, mai multe instituții media ar fi ajuns să răspândească „dezinformări” la indicația fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, transmite omniapres.md.

„Deci, în opinia PAS, Plahotniuc a acaparat Rise Moldova, Jurnal TV, TV8, Pro TV, NewsMaker, Agora etc., astfel că la indicația lui răspândesc ”dezinformație” despre salariul nesimțit al verișoarelor, talentele investiționale inegalabile ale deputaților PAS și așa mai departe”, a declarat Chicu.

Deputatul a spus că a intenționat să o invite în plenul Parlamentului pe directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, Ana Revenco, pentru a explica „cum de” instituții media pe care le-a enumerat ar fi ajuns, în opinia sa, să fie acuzate că răspândesc dezinformări.

„Am vrut să o invit pe doamna Ana Revenco să ne informeze cum de Rise, Jurnal TV, TV8, Pro TV, NewsMaker și toți colegii jurnaliști au căzut pradă lui Plahotniuc și au dezinformat societatea despre salariile din întreprinderile de stat și despre talentele investiționale ale unor deputați PAS”, a afirmat Chicu.

Acesta a susținut că nu i s-a permis să înainteze această propunere pe ordinea de zi a Parlamentului și a criticat decizia conducerii Legislativului.

În final, deputatul a făcut apel către instituțiile de presă să își continue activitatea și să nu cedeze presiunilor.

„Vreau să rog jurnaliștii din toată mass-media din Republica Moldova, inclusiv televiziunile și publicațiile pe care le-am menționat, să continuați să informați societatea. Nu vă lăsați presiunii, nu cedați presiunilor”, a declarat Ion Chicu.