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unimedia.info logounimedia
22 Septembrie 2026, 10:10
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Chicu, condiție pentru susținerea stării de urgență: Salariile șefilor din sectorul energetic trebuie reduse

Deputatul Ion Chicu a declarat că va susține instituirea stării de urgență, însă propune ajustarea salariilor conducătorilor din sectorul energetic în cazul majorării tarifelor.

Chicu, condiție pentru susținerea stării de urgență: Salariile șefilor din sectorul energetic trebuie reduse.
Chicu, condiție pentru susținerea stării de urgență: Salariile șefilor din sectorul energetic trebuie reduse.

„Pe durata stării de urgență, salariile conducerii ANRE, Energocom, Moldovagaz, Termoelectrica și ale altor întreprinderi din sector trebuie să fie reduse exact cu atât cât vor crește tarifele”, a menționat fostul prim-ministru într-o postare pe rețelele sociale, transmite unimedia.info.

În ajun, președinta Maia Sandu a cerut instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul agravării situației în aceste domenii.

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