Chicu a acuzat autoritățile de standarde duble la acordarea facilităților fiscale

Ion Chicu critică menținerea facilităților fiscale pentru mecanismul „Stock Option Plan”, prin care angajații și administratorii unor companii pot primi dreptul de a achiziționa acțiuni la preț preferențial sau chiar gratuit.

Deputatul spune că nu contestă utilizarea acestui instrument de remunerare, ci regimul fiscal favorabil asociat lui.

Chicu susține că facilitatea a fost introdusă de Guvern în 2024 și afirmă că aceasta urmează să fie menținută și în politica fiscală pentru 2027.

„Nu avem nimic împotrivă dacă banca decide să-și remunereze managerii cu acțiuni. Problema este că, în 2024, Guvernul a venit în Parlament și a introdus facilități fiscale pentru acest lucru”, a declarat deputatul, transmite bani.md.

Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, Stock Option Plan este un program de stimulare pe termen lung, în cadrul căruia angajații și administratorii pot obține dreptul de a cumpăra, la un preț preferențial sau gratuit, părți sociale în limita a 25% din capitalul social pentru toți participanții la program. Pentru ca programul să fie calificat în scopuri fiscale drept Stock Option Plan, între acordarea dreptului și exercitarea acestuia trebuie să treacă cel puțin trei ani. Drepturile acordate la etapa inițială, cu respectarea condițiilor stabilite de lege, sunt considerate venit neimpozabil.

Chicu susține că ministra Finanțelor, Victoria Belous, nu a răspuns în esență criticilor sale privind componenta fiscală a acestui mecanism.

„Nu cred că doamna Belous mi-a răspuns. Ea a încercat să explice în ce constă acest program de stimulare a managerilor din sistemul bancar și din societățile pe acțiuni. Însă jurnaliștii sunt interesați de cealaltă latură — cea fiscală”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Chicu, el a pregătit deja un amendament care prevede anularea acestei facilități fiscale în politica fiscală pentru anul 2027. El critică menținerea acesteia pe fundalul anulării unor facilități pentru întreprinderile mici.

„Ei mențin facilitățile fiscale și pentru 2027. Le-am văzut în proiectul politicii fiscale. Am pregătit deja amendamentul și l-am transmis, pentru ca această facilitate să fie exclusă, mai ales având în vedere că proiectul Guvernului însuși prevede anularea facilităților pentru SRL-uri, pentru întreprinderile mici”, a declarat Chicu.

Deputatul acuză autoritățile de aplicarea unor standarde duble și susține că sectorul bancar va continua să beneficieze de un regim fiscal favorabil.

„Pentru aceste întreprinderi mici anulăm facilitățile. Dar, după cum am spus deja, rechinii mari, bancherii legați de PAS, de foștii conducători ai Guvernului, vor continua să beneficieze de această facilitate”, a declarat deputatul.

Afirmațiile privind presupusele legături politice îi aparțin lui Ion Chicu și nu reprezintă un fapt stabilit oficial.

Ministerul Finanțelor a numit anterior Stock Option Plan un instrument de retenție a angajaților și de stimulare a eficienței acestora. Începând cu anul 2026, cadrul normativ al acestui mecanism a fost precizat suplimentar de Guvern.

„Am introdus în legislație un mecanism de stimulare a angajatului care lucrează într-o companie și le-am oferit fondatorilor posibilitatea de a-l motiva să rămână mai mult timp în companie și să atingă indicatori înalți de eficiență”, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous.

De asemenea, ea a comunicat că prevederea respectivă a fost aprobată în decembrie 2023 și că, ținând cont de termenele prevăzute de mecanism, până în 2028 acesta nu poate fi utilizat în privința acțiunilor acordate anterior. În acest sens, Belous a calificat drept nefondate acuzațiile potrivit cărora Stock Option Plan a fost creat pentru a oferi avantaje persoanelor care au primit deja acțiuni.