Cheptonar a respins ideea de a reduce indemnizațiile deputaților: Primesc 16.000 de lei, am 2 copii

Vasile Costiuc, din partidul „Democrația Acasă”, a declarat că este gata să renunțe la unele plăți, în timp ce deputatul PAS Adrian Cheptonar consideră că economiile ar trebui făcute prin alte măsuri, relatează tv8.md.

„Sunt cu ambele mâini „pentru”. Cu ce va ajuta asta? Cu faptul că am făcut o declarație în studio? Acești câțiva lei îi vor ajuta pe oamenii din Chișinău?” — a întrebat Vasile Costiuc.

La rândul său, deputatul PAS Adrian Cheptonar a respins această idee, calificând-o drept o măsură populistă. Potrivit deputatului, salariul său constituie circa 16 mii de lei și are în întreținere doi copii.

„Aceasta este o măsură populistă. În prezent, salariul este de 16.000 de lei, nu este un salariu din care se poate tăia ceva. Am o familie cu doi copii, pe care îi întrețin, nu mă aflu într-o situație în care pot renunța la o parte din cei 16.000 de lei”, a declarat Cheptonar.

Totodată, viceprimarul Chișinăului, Victor Pruteanu, consideră că există și alte modalități de a găsi resurse financiare.

„Nu aș comenta și nu aș veni cu o astfel de inițiativă cât timp există posibilitatea de a utiliza alte măsuri de optimizare”, a declarat Pruteanu.