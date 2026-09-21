CEC propune reguli mai stricte pentru campaniile electorale pe Internet.

Comisia Electorală Centrală (CEC) propune noi reguli privind publicitatea electorală pe internet, activitatea influencerilor și utilizarea inteligenței artificiale în campaniile electorale.

Proiectul a fost supus consultărilor publice, transmite noi.md.

Documentul introduce noțiuni precum „influencer electoral”, „creator de conținut electoral” și „terță parte în campania electorală”. Persoanele sau organizațiile care finanțează agitația electorală fără a fi concurenți electorali ar putea fi obligate să se înregistreze și să raporteze cheltuielile.

CEC propune, de asemenea, crearea unui Registru al participanților la comunicarea online în timpul alegerilor, precum și a unei Arhive publice a publicității electorale, unde vor fi disponibile informații despre materialele publicitare electorale, sponsorii acestora și perioada de difuzare.

Proiectul prevede, de asemenea, măsuri privind utilizarea inteligenței artificiale în comunicarea electorală. În special, este vorba despre materiale electorale create sau editate cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială.

Totodată, documentul propune reguli privind transparența serviciilor de plasare a publicității electorale oferite de platformele online. Acestea vor trebui să publice informații despre condițiile de plasare a publicității electorale, despre identificarea comanditarului și a sponsorului anunțurilor publicitare, precum și despre criteriile utilizate pentru determinarea publicului-țintă.

Potrivit proiectului, CEC nu va lua direct decizii privind eliminarea sau blocarea conținutului online, ci va transmite notificări platformelor și autorităților competente pentru examinarea situațiilor identificate, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Instituția precizează că nu va avea competențe de a elimina sau bloca direct conținutul pe internet. Proiectul a fost elaborat în baza Codului electoral și va fi supus consultărilor publice.