CEC a început recepționarea documentelor pentru participarea la alegerile locale și la referendum.

Consiliile electorale de circumscripție au început să primească documente pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale și a participanților la referendumul local, care vor avea loc la 1 noiembrie 2026.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor este 22 septembrie, informează Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite rupor.md.

Partidele politice și blocurile electorale trebuie să depună documentele la consiliile electorale de circumscripție din unitățile administrativ-teritoriale în care intenționează să desemneze candidați.

Candidații independenți, pe lângă pachetul obligatoriu de documente, trebuie să prezinte liste de subscripție cu numărul de semnături stabilit de lege. Pentru obținerea acestora și depunerea documentelor, este necesară adresarea personală la consiliul electoral de circumscripție.

CEC reamintește că listele de candidați pentru funcția de consilier local se întocmesc în limba română și se depun atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. La formarea acestora trebuie respectată cota de gen: ponderea reprezentanților fiecărui gen trebuie să fie de cel puțin 40%. Aceasta înseamnă că la fiecare 10 locuri din listă trebuie să revină cel puțin patru reprezentanți ai unui gen.

Cererile de participare la referendumul local se depun la consiliul electoral de circumscripție de la locul desfășurării votării. După înregistrare, participanții la referendum au dreptul să desemneze reprezentanți și persoane de încredere, precum și beneficiază de drepturi egale de acces la mijloacele de informare în masă, în conformitate cu legislația electorală.

CEC avertizează, de asemenea, că subiecții neînregistrați nu au dreptul să desfășoare agitație „pentru” sau „împotriva” referendumului, precum și să îndemne la boicotarea alegerilor. O astfel de activitate este ilegală.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor și înregistrarea în calitate de concurent electoral sau participant la referendum este 22 septembrie 2026.

Alegerile locale noi vor avea loc la 1 noiembrie în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești din raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, precum și în satele Tomai și Chirsova din UTA Găgăuzia.

În aceeași zi, în satul Delacău din raionul Anenii Noi va avea loc un referendum local.

Lista documentelor necesare a fost publicată de CEC pe site-ul său oficial, la rubricile dedicate alegerilor locale noi și referendumului din 1 noiembrie 2026.