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ipn
10 Iulie 2026, 18:12
896
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CEC a avizat referendumul propus de Alternativa, dar cere reformularea întrebărilor

Comisia Electorală Centrală a avizat proiectul de hotărâre al Parlamentului, inițiat de fracțiunea Alternativa, privind organizarea unui referendum republican consultativ pe 27 septembrie.

CEC a avizat referendumul propus de Alternativa, dar cere reformularea întrebărilor.
CEC a avizat referendumul propus de Alternativa, dar cere reformularea întrebărilor.

Totuși, CEC a constatat că întrebările propuse trebuie reformulate pentru a respecta cerințele legale de claritate, neutralitate și precizie, transmite ipn.md.

Potrivit raportului prezentat de membrul CEC Vadim Filipov, proiectul prevede două întrebări: „Sunteți pentru ca lichidarea sau comasarea primăriilor să fie posibilă numai după aprobarea cetățenilor din localitățile vizate prin referendum local?” și „Susțineți ca proiectul final al reformei administrației publice locale să fie supus referendumului republican înainte de adoptarea legii?”.

CEC atrage atenția că prima întrebare folosește termeni care nu corespund legislației în vigoare. Potrivit Comisiei, noțiunile de „lichidare” și „primării” pot crea confuzii, deoarece reforma vizează unitățile administrativ-teritoriale, nu instituția primăriei, iar termenul „lichidare” nu descrie suficient de clar efectele juridice ale unei eventuale reorganizări.

În cazul celei de-a doua întrebări, Comisia consideră că aceasta nu supune consultării o problemă de fond, ci propune organizarea unui alt referendum. Din acest motiv, formularea nu permite identificarea clară a obiectului consultării și nici a efectelor pe care le-ar produce rezultatul votului.

În aviz sunt invocate și hotărâri ale Curții Constituționale, potrivit cărora întrebările din cadrul unui referendum trebuie formulate clar, neutru și fără ambiguități. Totodată, CEC reamintește că referendumul consultativ nu produce efecte juridice obligatorii, ci are rolul de a reflecta opinia cetățenilor.

Comisia a analizat și aspectele organizatorice ale scrutinului. Potrivit estimărilor preliminare, desfășurarea referendumului ar necesita aproximativ 200 de milioane de lei, sumă care include cheltuielile pentru activitatea organelor electorale și a altor instituții implicate. Cheltuielile urmează să fie incluse în bugetul aprobat de Parlament, cu avizul Guvernului.

Avizul a fost aprobat cu cinci voturi pentru și două împotrivă. Doi membri CEC au anunțat că vor formula opinii separate.

Sursă
ipn
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