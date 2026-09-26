Cebotari: Eu și membrii familiei mele am fost incluși în lista SIS fără temei legal

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, susține că legislația stabilește clar criteriile în acest sens și că niciunul dintre ele nu este întrunit în cazul său.

„Avem o lege, Legea nr. 25 din 2016, iar autoritățile au încercat să ne impună o anumită interpretare pentru a ne asocia cu o persoană sancționată — Vlad Plahotniuc. Articolul 6, alineatul 1 din Legea nr. 25 din 2016 stabilește clar ce persoane sau criterii servesc la determinarea faptului dacă o anumită persoană este asociată cu un subiect al sancțiunilor internaționale. Nu sunt multe. Acolo se spune că trebuie să existe informații dovedite și confirmate documentar, nu speculații și nici o notă informativă a unui ofițer SIS (Serviciul de Informații și Securitate), pe care acesta a semnat-o cu greu pe o pagină și jumătate, în care presupune că cineva este asociat cu cineva, însă fără dovezi și informații confirmate documentar”, — a declarat Cebotari în cadrul emisiunii Gonța Media, transmite rupor.md cu referire la ziua.md.

El a explicat că unul dintre criterii vizează deținerea, în ultimii zece ani, a statutului de beneficiar efectiv ca urmare a relațiilor cu o persoană aflată sub sancțiuni internaționale.

„În ceea ce privește faptele și circumstanțele. Care anume? Că persoana, în ultimii 10 ani, este beneficiar efectiv al unor persoane juridice. Bine. Putem verifica toate companiile în care noi și persoanele sancționate suntem beneficiari efectivi? Putem. Ați găsit ceva? Nu. Criteriile nu se potrivesc. Sau, în ultimii 10 ani, persoanele au avut beneficii financiare comune: statut de angajat pentru activitate remunerată, precum și alte temeiuri pentru obținerea beneficiilor respective. Bine. Am fost angajați sau nu? Acest lucru se vede foarte clar. Totul este simplu. Există contracte, autorități, rapoarte, tranzacții financiare și așa mai departe. Dacă acestea nu există, nu ne încadrăm aici”, — a explicat Cebotari.

Un alt criteriu, potrivit lui, se referă la statutul de fondator sau de proprietar al acțiunilor ori cotelor-părți în persoane juridice, precum și la deținerea de proprietăți comune.

„A fost, în ultimii 10 ani, fondator, proprietar de acțiuni și cote-părți în persoane juridice. Există registre ale persoanelor juridice. Le-au verificat, s-au uitat. Suntem noi acolo? Nu, nu suntem. Bine. Criteriul nu se aplică. A înregistrat pe numele său bunuri care aparțin unei persoane sancționate — imobile, cote-părți. A existat așa ceva? Verificați dacă acestea au aparținut cuiva și au fost trecute pe numele altei persoane sau al unor pretinse persoane asociate. Astfel de bunuri nu există. Nu se aplică”, — a continuat Vlad Cebotari.

Astfel, susține el, criteriile prevăzute de legislație nu i se aplică lui și membrilor familiei sale.

„Și, în general, asta e tot. Alte criterii nu există. Dar, contrar acestui fapt, în baza unei pagini și jumătate scrise de acest ofițer SIS sau informator, cum îl numesc ei, ne-au inclus pe noi, familiile noastre, care nu au văzut niciodată persoana supusă măsurilor restrictive internaționale. Dar le-au inclus în aceste liste”, — a subliniat el.

Vlad Cebotari consideră că includerea sa în aceste liste a servit drept pretext pentru ceea ce el descrie drept un atac asupra companiei FlyOne și susține că tocmai acest lucru l-a determinat să se implice în politică în vara anului 2025.

„Iar la 25 iulie 2025, în cadrul ședinței aceluiași Consiliu, a fost adoptată o decizie care, după cum știam, urmărea un anumit scop — a deschis ușa pentru lansarea procesului legat, așa cum îl numesc ei, de aplicarea prevederii privind schimbarea controlului asupra companiei. Și această decizie, adoptată la 25 iulie, a devenit, de fapt, principalul declanșator care m-a determinat să mă avânt în lupta politică, pentru a lupta astfel încât să influențez cumva situația din țară. A fost un declanșator important, subiectiv pentru mine. După aceasta, evenimentele au continuat prin aplicarea măsurilor de includere în ordinul SIS”, — a concluzionat Vlad Cebotari.