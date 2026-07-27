Ceban l-a parodiat pe Tofan: Hello, this is Vasile from Moldova.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la un video în care premierul Vasile Tofan vorbește la telefon cu antreprenori și investitori, amintind că mulți antreprenori s-au confruntat deja cu probleme serioase.

Anterior, Vasile Tofan a publicat un video filmat în automobil, în care povestește despre convorbirile telefonice cu antreprenorii, informează unimedia.info.

„În fiecare zi încerc să vorbesc cu cât mai mulți antreprenori — cu cei care deja activează în Moldova și cu cei care iau în considerare posibilitatea de a investi aici”, a scris premierul pe rețelele sociale.

Comentând aceste imagini, Ion Ceban a ironizat modul de comunicare al șefului Guvernului.

„Am văzut cum prim-ministrul, numit de Parlament, se distrează la telefon: „Hello, hello, this is Vasile from Moldova, prime minister and I will take care...” și așa mai departe. Vreau să spun că mulți antreprenori au dat faliment sau și-au închis afacerile din cauza costurilor ridicate la resursele energetice”, a declarat Ceban în cadrul ședinței primăriei Chișinău.