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unimedia.info logounimedia
27 Iulie 2026, 14:39
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Ceban l-a parodiat pe Tofan: Hello, this is Vasile from Moldova

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la un video în care premierul Vasile Tofan vorbește la telefon cu antreprenori și investitori, amintind că mulți antreprenori s-au confruntat deja cu probleme serioase.

Ceban l-a parodiat pe Tofan: Hello, this is Vasile from Moldova.
Ceban l-a parodiat pe Tofan: Hello, this is Vasile from Moldova.

Anterior, Vasile Tofan a publicat un video filmat în automobil, în care povestește despre convorbirile telefonice cu antreprenorii, informează unimedia.info.

„În fiecare zi încerc să vorbesc cu cât mai mulți antreprenori — cu cei care deja activează în Moldova și cu cei care iau în considerare posibilitatea de a investi aici”, a scris premierul pe rețelele sociale.

Comentând aceste imagini, Ion Ceban a ironizat modul de comunicare al șefului Guvernului.

„Am văzut cum prim-ministrul, numit de Parlament, se distrează la telefon: „Hello, hello, this is Vasile from Moldova, prime minister and I will take care...” și așa mai departe. Vreau să spun că mulți antreprenori au dat faliment sau și-au închis afacerile din cauza costurilor ridicate la resursele energetice”, a declarat Ceban în cadrul ședinței primăriei Chișinău.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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