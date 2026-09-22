Ceban: În Ucraina, unde este război, gazul costă de șase ori mai puțin decât în Moldova.

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că prețurile gazelor naturale în Moldova vor crește din nou și le-a comparat cu prețul gazelor din România și Ucraina. El a criticat, de asemenea, acțiunile guvernării PAS.

„În Republica Moldova, plătim deja peste 20 de lei pentru gaz. În România, o țară europeană, prețul este de 12–13 lei moldovenești, adică aproape de două ori mai mic. În Ucraina, o țară în care are loc războiul, gazul costă puțin peste 3 lei moldovenești, adică de șase ori mai puțin decât în Republica Moldova. Despre ce independență, răbdare și economisire ne vorbesc Maia Sandu și Guvernul PAS?”, s-a indignat Ceban, relatează realitatea.md.

Potrivit primarului, în aceeași zi în care Guvernul intenționează să se adreseze Parlamentului cu solicitarea de a prelungi starea de urgență, autoritățile „deja câștigă de pe urma oamenilor la fiecare litru de benzină cumpărat de cetățeni”.

„Iar cel mai grav este că toți cei care îi justifică astăzi fac propagandă împreună cu PAS și le găsesc scuze pentru cele întâmplate sunt complici și infractori în jefuirea și sărăcirea oamenilor”, a declarat Ceban.