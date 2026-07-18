Ceban, despre Guvernul Tofan: Aceleași fețe, doar că din alt profil.

Președintele Partidului Mișcare Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a criticat noua componență a cabinetului de miniștri, menționând că Guvernul păstrează „aceleași fețe, doar că din alt profil”.

„Este vorba despre așa-numitul Guvern. Oamenii sunt prostiți și furați în continuare de aceeași incompetenți. Nimic nu se va schimba, clanul PAS doar își lărgește „caracatița” și trăiește „gras” de pe spatele oamenilor. Ieri furau un ou, azi fură toată țara”, a scris Ceban pe rețelele sociale, informează stiri.md.

De asemenea, primarul Capitalei se arată nemulțumit că noul Guvern este format din miniștri care dețin businessuri, companii și salarii de câteva milioane de lei pe lună, în timp ce „în Republica Moldova, fiecare al treilea cetățean a ajuns sa fie sărac”.

„Este nevoie de alegeri anticipate și, poate, de această dată cetățenii vor înțelege și vor „deschide ochii””, a conchis președintele MAN.