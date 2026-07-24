Ceban, despre demisia lui Musteață: Ipocrizia PAS continuă.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat acțiunile noii puteri, afirmând că, deja în primele zile după aprobarea Guvernului, cetățenii s-au confruntat cu creșterea prețurilor și scandaluri politice.

Potrivit lui Ceban, după depunerea jurământului de către noul Guvern au apărut noi probleme, printre care creșterea prețului la gaz și demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, transmite rupor.md.

„Gazul este peste 18 lei fără TVA și multe alte probleme au apărut în doar două zile după jurământul noului Guvern. În același timp, după două zile ministrul demisionează, pentru că a fost în Partidul Democrat”, a declarat Ceban.

El a amintit, de asemenea, despre alți politicieni care, în opinia sa, ar trebui trași la răspundere.

„Iar Stella Jantuan, Oazu Nantoi, Veronica Cupcea, Anatol Ungureanu și mulți alții, zeci de primari, consilieri ai președintelui?”, a scris primarul Capitalei.

Ceban a declarat că autoritățile aplică standarde duble, iar în loc să rezolve problemele cetățenilor continuă conflictele politice.

„Ipocrizia formațiunii PAS continuă. Minciuna continuă”, a subliniat Ion Ceban.