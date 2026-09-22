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22 Septembrie 2026, 07:36
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Ceban, despre declarația Maiei Sandu că „iarna nu va fi ușoară”: Oamenii sunt hrăniți cu promisiuni

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a venit cu o reacție după discursul președintei Maia Sandu, în care aceasta i-a îndemnat pe cetățeni să dea dovadă de răbdare și rezistență în condițiile dificultăților din această iarnă.

Ceban, despre declarația Maiei Sandu că „iarna nu va fi ușoară”: Oamenii sunt hrăniți cu promisiuni.
Ceban, despre declarația Maiei Sandu că „iarna nu va fi ușoară”: Oamenii sunt hrăniți cu promisiuni.

„Știu că am cerut răbdare și rezistență și iarna trecută. Și acum doi ani, știu că împreună am trecut și prin dificultăți mai serioase. Nu vă voi spune că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și peste această iarnă”, a declarat Maia Sandu, citată de realitatea.md.

Ion Ceban a criticat mesajul președintei și a acuzat autoritățile că le cer din nou cetățenilor să economisească și să suporte dificultăți în sectorul energetic.

„Oamenii sunt hrăniți cu promisiuni și, din nou, de la tribuna Președinției, cetățenilor li se cere să rabde și să economisească. Din nou: sperietori că am putea rămâne iarăși fără gaze, energie, căldură și apă. Cât vor mai suporta oamenii noștri? Stări de urgență interminabile, iar măsuri — zero. Așa cum am presupus. Niciun cuvânt despre vreo măsură concretă privind prețurile din sectorul energetic și la gazele naturale, ca în țările europene, niciun cuvânt despre revizuirea accizelor și TVA-ului, pentru a reduce măcar puțin povara asupra oamenilor, după ședința Consiliului Suprem de Securitate”, a declarat primarul capitalei.

Președinta Maia Sandu a declarat că Guvernul va asigura resursele necesare pentru ca mecanismul de compensare a energiei să funcționeze pe tot parcursul sezonului rece 2026-2027.

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