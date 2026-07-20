Ceban, despre acuzațiile primarului Bucureștiului: Nu am nicio legătură cu criza politică din România.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a respins declarațiile primarului Bucureștiului, Ciprian Ciucu, potrivit cărora acesta ar fi știut dinainte despre numirea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru al României.

Reacția primarului Capitalei a venit după ce Ciprian Ciucu a declarat într-un interviu pentru Digi24 că, în timpul unei conferințe din Singapore, Ion Ceban i-ar fi arătat pe telefon un mesaj din care reieșea că ar fi știut deja despre viitoarea numire a lui Adrian Veștea, înainte ca această informație să devină cunoscută liderilor PNL, scrie omniapres.md.

„Am discutat cu domnul Ciucu proiecte și comunic cu foarte mulți oameni din România: politicieni, reprezentanți ai mediului academic, personalități cunoscute, dar astfel de declarații depășesc cadrul obișnuit”, a declarat Ceban.

La finalul mesajului său, primarul și-a exprimat speranța că România va depăși actuala criză politică „în interesul cetățenilor săi și al stabilității regionale”.

„Urmăresc declarațiile care se fac în spațiul public la adresa mea, unde sunt acuzat nejustificat că aș avea vreo legătură cu criza politică din România. Nu am nicio idee despre ce vorbește primarul Bucureștiului și cum aș putea fi implicat în asta. Consider aceste declarații nefondate și fără niciun temei real”, a spus Ion Ceban.