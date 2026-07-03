Ceban acuză autoritățile de „atacuri raider” asupra companiilor: Raiderul anilor ’90, dor că legalizat.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că în Republica Moldova au loc „atacuri raider” asupra companiilor private, inclusiv FlyOne și Rompetrol.

Într-un mesaj video, el a acuzat autoritățile că folosesc instituțiile de stat în interesul persoanelor apropiate de PAS, transmite rupor.md.

„În zilele noastre, în țara candidat la aderarea la Uniunea Europeană are loc un jaful specific anilor ’90. Doar că este legalizat și, prin intermediul reprezentanților puterii, prin abuzuri grave, unor persoane li se iau afacerile pentru a face loc oamenilor partidului PAS”, a declarat Ion Ceban.

Primarul Capitalei a spus că ar exista semnale despre presiuni asupra unor companii precum FlyOne și Rompetrol.

„Avem mari întrebări legate de compania FlyOne, eu personal, și știu că mulți alții la fel. Dar modul în care se distruge o afacere pentru a o prelua apoi prin metode banditești nu este specific unei țări candidate la Uniunea Europeană”, a spus Ceban.

Vorbind despre Rompetrol, el a afirmat că compania ar fi devenit obiectul unor controale după decizii politice.

„Astăzi se atacă o altă companie, în acest sens ca o bâtă politică, cum este Rompetrol cu cele 10 stații. Se pare că ceva nu i-a plăcut unui lider din PAS, iar acesta a trimis controale asupra acestor companii și așa mai departe”, a declarat primarul.

Potrivit lui Ceban, astfel de acțiuni transmit un semnal negativ investitorilor.

„Astfel de semnale sunt percepute serios atât în țară, cât și în afara ei, de către cei care doresc să investească în această țară. Niciodată nu a fost mai rău decât acum. Și nimeni nu răspunde. (…) Salarii, jaful împotriva afacerilor, situația economică proastă, situația socială cea mai rea și așa mai departe. Totul în numele unui scop mare”, a adăugat Ion Ceban.

Realitatea a solicitat o reacție din partea reprezentanților PAS, însă până la momentul publicării aceștia nu au răspuns.