Ceban a cerut convocarea de urgență a structurilor de securitate din cauza dronelor.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut convocarea de urgență a Consiliului Național de Securitate și a Centrului Național de Management al Crizelor.

Apelul a fost lansat pe fundalul evenimentelor din ultimele zile și al cazurilor tot mai frecvente de apariție a dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite logos-pres.md

„Spațiul aerian al țării a devenit liber, dronele zboară tot mai des deasupra satelor noastre, iar ieri o dronă a căzut în apropiere de Chișinău. Pentru liniștea cetățenilor, ieșiți și spuneți ce măsuri concrete întreprinde statul în asemenea situații”, a scris Ceban pe rețelele sociale.

„Unde sunt măsurile de securitate ale statului despre care ați vorbit atât de mult?”, se întreabă Ion Ceban.

Amintim că, în dimineața zilei de 19 septembrie 2026, patrulele Poliției de Frontieră au raportat survolul simultan al mai multor aparate de zbor necunoscute în spațiul aerian al Republicii Moldova. Anterior, în apropierea localității Colonița, municipiul Chișinău, după o explozie au fost descoperite componente asemănătoare unor părți ale unei aeronave fără pilot, echipate cu o instalație de propulsie cu motor turboreactor.