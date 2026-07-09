Ceartă în Parlament: Marian l-a acuzat pe un deputat de lobby pentru interesele Moldovagaz.

„Este regretabil că un deputat în Parlament face lobby pentru un fost angajator”.

Declarația a fost făcută de deputatul PAS Radu Marian, în adresa parlamentarului „Partidului Nostru” Constantin Cuiumju, ex-angajat Moldovagaz, care a cerut audierea conducerii companiei Energocom privind un sistem de facturare care ar fi „nefuncțional”, scrie agora.md.

Am crezut că el vrea să anunțe că își dă demisia din funcția de deputat, dar nu să vină cu declarații despre care nu are idee”, i-a răspuns Cuiumju.

Radu Marian a argumentat că serviciile de facturare și deservire a consumatorilor la Energocom au fost prestate, în perioada de tranziție, de către S.A. „Moldovagaz", în baza unui contract de externalizare cu o valoare de 150 de milioane de lei pe an. Deputatul PAS a lăudat efortul Energocom de a reduce aceste cheltuieli și a declarat că trebuie investigat modul în care Moldovagaz a cheltuit banii pentru serviciile de facturare. În plus, Marian a menționat că cheltuielile pentru acest sistem au fost mult mai mici decât suma de 18 milioane de lei, vehiculată de Constantin Cuiumju.