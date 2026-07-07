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moldova1.md logomoldova1
7 Iulie 2026, 22:39
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CC examinează competențele Comratului: Următoarea ședință va avea loc pe 8 iulie

Curtea Constituțională a început să examineze sesizările privind competențele Autonomiei Găgăuze.

CC examinează competențele Comratului: Următoarea ședință va avea loc pe 8 iulie.
CC examinează competențele Comratului: Următoarea ședință va avea loc pe 8 iulie.

Judecătorii urmează să evalueze o serie de prevederi ale legislației locale privind organizarea alegerilor și să stabilească dacă Adunarea Populară are dreptul să aprobe componența Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, transmite moldova1.md.

La ședința din 7 iulie, judecătorii au respins cererile Adunării Populare a Găgăuziei (APG) de suspendare a solicitării Ministerului Justiției privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea statutului juridic special al Găgăuziei. Curtea Constituțională a refuzat să ceară un aviz consultativ Comisiei de la Veneția. Totodată, instanța a unit într-un singur proces ambele sesizări – cea a Ministerului Justiției și cea a Adunării Populare a Găgăuziei, prezentată astăzi de Gheorghe Leiciu, care vizează modificările Codului Electoral și sistemul de organizare a alegerilor în autonomie.

Examinarea pe fond a cauzei va continua miercuri, 8 iulie. Ședința Curții Constituționale este programată pentru ora 10:00.

Sursă
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