CC examinează competențele Comratului: Următoarea ședință va avea loc pe 8 iulie.

Curtea Constituțională a început să examineze sesizările privind competențele Autonomiei Găgăuze.

Judecătorii urmează să evalueze o serie de prevederi ale legislației locale privind organizarea alegerilor și să stabilească dacă Adunarea Populară are dreptul să aprobe componența Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, transmite moldova1.md.

La ședința din 7 iulie, judecătorii au respins cererile Adunării Populare a Găgăuziei (APG) de suspendare a solicitării Ministerului Justiției privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea statutului juridic special al Găgăuziei. Curtea Constituțională a refuzat să ceară un aviz consultativ Comisiei de la Veneția. Totodată, instanța a unit într-un singur proces ambele sesizări – cea a Ministerului Justiției și cea a Adunării Populare a Găgăuziei, prezentată astăzi de Gheorghe Leiciu, care vizează modificările Codului Electoral și sistemul de organizare a alegerilor în autonomie.

Examinarea pe fond a cauzei va continua miercuri, 8 iulie. Ședința Curții Constituționale este programată pentru ora 10:00.