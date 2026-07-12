Candidatul la funcția de premier, Vasile Tofan, a respins acuzațiile de legături cu anturajul lui Plahotniuc.

Candidatul desemnat oficial la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a respins zvonurile potrivit cărora omul de afaceri Vaja Jhashi i-ar fi naș de cununie.

Despre aceasta a declarat Tofan în cadrul unui briefing de presă, comentând zvonurile apărute, transmite rupor.md.

Potrivit candidatului la funcția de premier, informațiile răspândite despre rudenia sa cu șeful holdingului „Trans-Oil” sunt o minciună grosolană și o încercare de denigrare.

„Realitatea este că nu am nași în sensul tradițional. Nașul meu a fost un preot din biserica Sfânta Teodora din Sihla. Este un caz simplu, unde nu este loc pentru critici, ci pentru atacuri. Fac apel la presă să fie critică și tăioasă, dar este important să se facă diferența între critica constructivă și fake-uri”, a subliniat Tofan.

Zvonurile legate de candidatura lui Tofan s-au intensificat din cauza reputației ambigue a lui Vaja Jhashi. Omul de afaceri este cunoscut ca o persoană din cercul apropiat al fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. În trecut, Vaja Jhashi:

a făcut parte din Consiliul Administrativ al Asociației Oamenilor de Afaceri Plahotniuc.

a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al consiliului „Victoriabank”, când acesta era condus de Plahotniuc.

a fost acționar al companiei „OTIV Prime Holding”, deținută de fostul lider al PDM.

Candidatul numit în dimineața zilei de 11 iulie și-a prezentat deja viziunea asupra conducerii țării. În cadrul briefingului, Tofan a indicat pașii prioritari în noua funcție și a anunțat o reformă a activității Guvernului în cel mai scurt timp.