theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
27 Iulie 2026, 13:09
7 055
Copiază linkul
Link copiat

Cancelaria de Stat a răspuns acuzațiilor de presiune asupra primarilor: Numiți cazuri concrete

Cancelaria de Stat a răspuns acuzațiilor CALM privind presiuni ilegale asupra autorităților locale în procesul de amalgamare voluntară a localităților.

Cancelaria de Stat a răspuns acuzațiilor de presiune asupra primarilor: Numiți cazuri concrete.
Cancelaria de Stat a răspuns acuzațiilor de presiune asupra primarilor: Numiți cazuri concrete.

Ministerul afirmă că termenul stabilit era cunoscut din timp, iar deciziile sunt luate la nivel local, informează rupor.md

Cancelaria de Stat a reamintit că asocierea voluntară este reglementată de Legea nr. 225/2023 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2023. Consultările au început în acest an, iar finalizarea etapei curente a fost planificată inițial până la 31 iulie.

„Termenul era cunoscut autorităților publice locale și oferea suficient timp pentru analiză, consultări cu comunitățile și luarea deciziilor”, au menționat reprezentanții ministerului.

Potrivit datelor Cancelariei de Stat, în proces sunt implicate peste 85% din primăriile vizate, iar peste 175 au adoptat deja decizii finale. Consiliile locale au aprobat în total peste o mie de decizii.

„Dacă există cazuri concrete de presiuni asupra primarilor sau aleșilor locali, acestea trebuie prezentate separat și raportate instituțiilor competente”, au subliniat reprezentanții ministerului.

Reamintim că CALM a acuzat Cancelaria de Stat și anumiți deputați de presiuni asupra primarilor, a numit termenul de 31 iulie arbitrar și a declarat că reforma se desfășoară pe baza unei concepții neconsfințite legislativ. Organizația a cerut revenirea procesului în cadrul legal și reluarea unui dialog deplin cu comunitățile locale.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici