Cancelaria de Stat a răspuns acuzațiilor de presiune asupra primarilor: Numiți cazuri concrete.

Cancelaria de Stat a răspuns acuzațiilor CALM privind presiuni ilegale asupra autorităților locale în procesul de amalgamare voluntară a localităților.

Ministerul afirmă că termenul stabilit era cunoscut din timp, iar deciziile sunt luate la nivel local, informează rupor.md

Cancelaria de Stat a reamintit că asocierea voluntară este reglementată de Legea nr. 225/2023 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2023. Consultările au început în acest an, iar finalizarea etapei curente a fost planificată inițial până la 31 iulie.

„Termenul era cunoscut autorităților publice locale și oferea suficient timp pentru analiză, consultări cu comunitățile și luarea deciziilor”, au menționat reprezentanții ministerului.

Potrivit datelor Cancelariei de Stat, în proces sunt implicate peste 85% din primăriile vizate, iar peste 175 au adoptat deja decizii finale. Consiliile locale au aprobat în total peste o mie de decizii.

„Dacă există cazuri concrete de presiuni asupra primarilor sau aleșilor locali, acestea trebuie prezentate separat și raportate instituțiilor competente”, au subliniat reprezentanții ministerului.

Reamintim că CALM a acuzat Cancelaria de Stat și anumiți deputați de presiuni asupra primarilor, a numit termenul de 31 iulie arbitrar și a declarat că reforma se desfășoară pe baza unei concepții neconsfințite legislativ. Organizația a cerut revenirea procesului în cadrul legal și reluarea unui dialog deplin cu comunitățile locale.