CALM l-a îndemnat pe Tofan să revizuiască reforma administrației publice locale.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) avertizează că reforma administrației publice locale prezintă riscuri legale și poate afecta negativ democrația locală, precum și parcursul european al Republicii Moldova.

La întâlnirea cu premierul desemnat Vasile Tofan, reprezentanții autorităților locale au cerut revizuirea reformei și elaborarea acesteia printr-un dialog real cu administrațiile locale, transmite ipn.md.

Reprezentanții CALM susțin că procesul de reformă nu poate fi impus fără consultarea efectivă a celor care îl vor pune în aplicare. Potrivit acestora, autoritățile locale au fost marginalizate, iar Comisia paritară, platforma de dialog dintre Guvern și administrația publică locală, nu s-a întrunit de aproape un an. Totodată, CALM consideră că termenul de 31 iulie, stabilit pentru amalgamarea voluntară a localităților, este nerealist și contravine prevederilor legale.

În cadrul întrevederii, organizația a propus revizuirea reformei administrației publice locale prin consolidarea descentralizării și a autonomiei financiare a primăriilor. Printre propuneri se numără reorganizarea nivelului al doilea al administrației publice locale, întărirea rolului orașelor în dezvoltarea regională, prelungirea perioadei de amalgamare voluntară și adoptarea unor măsuri de descentralizare fiscală.

CALM a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă primăriile în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Potrivit organizației, lipsa unui mecanism de cofinanțare și prefinanțare poate bloca investiții importante, deoarece multe administrații locale nu dispun de resursele necesare pentru a acoperi cheltuielile până la rambursarea banilor.

Totodată, organizația a solicitat accelerarea digitalizării serviciilor publice și accesul administrațiilor locale la registrele de stat. CALM susține că, în lipsa acestor măsuri, reforma riscă să creeze noi dificultăți pentru cetățeni.