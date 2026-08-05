Buzu explică salariile de la BNM: Angajații sunt integri și profesioniști.

Angajații Băncii Naționale a Moldovei (BNM) dau dovadă de un nivel ridicat de profesionalism și de corectitudine, iar nivelul lor de salarizare trebuie evaluat ținând cont de situația de pe piața bancară.

Aceasta a declarat secretarul general al Guvernului.

„Înțelegem că Banca Națională îndeplinește o misiune extrem de importantă. Angajații săi se disting printr-un nivel ridicat de profesionalism și corectitudine. În același timp, Banca Națională, ca angajator, concurează cu alte bănci din Republica Moldova, unde nivelul de salarizare este mai mare, iar acest factor trebuie luat în calcul”, a declarat Buzu la Realitatea TV, transmite logos-press.md.

Vorbind, în general, despre organele de reglementare independente, oficialul a menționat că premierul a propus organizarea unei dezbateri mai ample, cu participarea Parlamentului, pentru a găsi soluții care vor asigura mai multă transparență, fără a afecta, în același timp, independența acestor instituții.

În același timp, Buzu a comunicat că Guvernul analizează, în prezent, contractele de administrare pentru cele mai bine plătite 100 de funcții din întreprinderile de stat și instituțiile publice aflate în subordinea puterii executive. Potrivit acestuia, scopul verificării este să se stabilească dacă nivelul remunerației corespunde rezultatelor muncii și valorii adăugate create.

În plus, Guvernul intenționează să creeze un portal public, unde vor fi publicate informații despre remunerația angajaților din instituțiile publice și din întreprinderile de stat. Potrivit lui Buzu, creșterea transparenței va permite identificarea și prevenirea mai eficientă a eventualelor abuzuri.

„Vom aduce modificări legislației pentru a prevedea mecanisme care să excludă posibilitatea ocolirii limitărilor existente. Nu vom permite ca persoanele care dețin cele mai bine plătite funcții să primească ajutor material. Am ajuns la concluzia că un astfel de ajutor trebuie acordat angajaților care se află cu adevărat într-o situație de viață dificilă și care au un salariu modest”, a adăugat Buzu.

În plus, Inspecția Financiară de Stat va putea, din proprie inițiativă, să efectueze controale în instituțiile în care vor fi identificate semne de încălcări în domeniul salarizării. Potrivit lui Buzu, analiza realizată de Guvern arată că cazurile identificate de plăți excesive sunt concentrate în câteva instituții și nu au un caracter sistemic pentru întregul sector public.