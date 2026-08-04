Buzu, despre vizita delegației talibanilor: Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple.

Guvernul Republicii Moldova a început o anchetă pentru a stabili în ce mod reprezentanți ai mișcării „Taliban” au ajuns la Chișinău și cine este responsabil pentru această situație.

Despre aceasta a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în direct la Radio Moldova.

Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău nu recunosc actualele autorități din Afganistan și respectă toate regimurile internaționale de sancțiuni.

Buzu a menționat că nu a avut nicio informație despre această vizită, iar astfel de deplasări nu sunt coordonate de Cancelaria de Stat.

El a spus că, în cadrul anchetei, se va stabili dacă vreun minister sau alte persoane responsabile au eliberat documente ori au luat decizii care au făcut posibilă această vizită.

Răspunzând la întrebarea privind posibilele consecințe pentru cei vinovați, inclusiv concedierile probabile, Buzu a refuzat să tragă concluzii înainte de finalizarea verificării.

„Fără îndoială, nu se putea admite o astfel de situație, de aceea a fost dispusă o anchetă pentru a stabili cine poartă responsabilitatea. Este absolut inacceptabil că s-a întâmplat. Acum trebuie să se stabilească cine a comis greșeala, cine a luat aceste decizii, iar după aceea să fie luate măsurile corespunzătoare. Până la finalizarea anchetei nu vreau să fac presupuneri și vreau să mă bazez doar pe fapte”, a declarat Alexei Buzu.

Guvernul a dispus, de asemenea, verificarea modului în care au fost întocmite invitația și vizele de intrare pentru membrii delegației, precum și revizuirea procedurilor interne.

Mișcarea „Taliban”, care a revenit la putere în Afganistan în 2021, este recunoscută oficial doar de Rusia, care a făcut acest lucru în iulie 2025. În același timp, China, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistanul și Pakistanul continuă să mențină relații diplomatice cu autoritățile de la Kabul și au acolo reprezentanți.