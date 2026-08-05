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unimedia.info logounimedia
5 August 2026, 09:42
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Buzu: Decizia privind vizita delegației afgane a fost luată „pe autopilot”

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a fost întrebat dacă ar trebui să existe demisii după vizita delegației din Afganistan în Republica Moldova, având în vedere gravitatea situației.

Buzu: Decizia privind vizita delegației afgane a fost luată „pe autopilot”.
Buzu: Decizia privind vizita delegației afgane a fost luată „pe autopilot”.

„Trebuie să învățăm din acest incident absolut regretabil”, a spus ultimul la emisiunea „Rezoomat”, informează unimedia.info .

„Mă aliniez la ceea ce a spus prim-ministrul. Acest dosar a fost examinat absolut pe autopilot, fără a avea o înțelegere. Trebuie să învățăm din acest incident absolut regretabil”, a punctat Alexei Buzu.

Întrebat în ce măsură această situație afectează imaginea Guvernului, ministrul a declarat:

„Zi de zi, prin acțiunile noastre trebuie să păstrăm încrederea cetățenilor. Asta înseamnă să fim mai transparenți, să explicăm acolo unde sunt greșeli și să le corectăm. Aici, cu siguranță, a fost o greșeală. Continuăm pe calea reformelor să deschidem actul de guvernare către cetățeni”.

Reamintim că delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Dezvoltării Rurale din Afganistan, aflată sub controlul mișcării „Taliban”, se află în vizită în Republica Moldova în perioada 2-7 august 2026.

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a declarat că solicitarea de sprijin pentru intrarea delegației afgane a fost făcută la cererea unei companii moldovenești, care intenționează să intre pe piața Afganistanului. Potrivit acestuia, legislația afgană prevede ca partenerii potențiali să viziteze personal capacitățile de producție înainte de începerea colaborării.

Anterior, premierul Vasile Tofan a calificat situația privind vizita delegației afgane drept „rușinoasă și inacceptabilă”, recunoscând că permisiunea pentru vizită a fost consecința unei erori în evaluarea situației și a unei coordonări insuficiente între instituțiile de stat.

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