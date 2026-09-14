Bulgac a luat în derâdere amenințările fermierilor că vor ieși la proteste: Din nou amenință pe Facebook.

„Atenție! Dacă autoritățile nu vor decide să mențină TVA pentru producătorii agricoli la nivelul de 8%, Asociația „Forța Fermierilor” amenință că va posta pe Facebook o nouă amenințare, potrivit căreia vor fi organizate proteste. Alo, PAS, nu vă jucați cu focul!”, a scris Bulgac pe rețelele de socializare, relatează unimedia.info.

Pe 14 septembrie, Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat posibile proteste ale agricultorilor, inclusiv cu utilizarea tehnicii și echipamentelor agricole, dacă autoritățile nu vor revizui o serie de prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027.

Reprezentanții asociației se pronunță împotriva majorării TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase, creșterii impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești, precum și majorării accizelor la motorină, în lipsa unui mecanism de compensare a acestora pentru fermieri.

Anterior, „Forța Fermierilor” a amenințat deja de mai multe ori cu organizarea unor proteste în masă, inclusiv cu implicarea tehnicii agricole.