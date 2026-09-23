Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 24 septembrie.

Biroul Permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 24 septembrie. Deputații vor examina 17 proiecte de lege, dintre care 8 sunt marcate cu sigla UE.

În lectura a doua vor fi examinate proiectul de lege privind contracararea acțiunilor abuzive în justiție împotriva participării publice, precum și proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Curtea Constituțională. De asemenea, în lectura a doua vor fi examinate proiectul de lege privind reglementarea exercitării profesiilor medicale și farmaceutice, proiectele de lege pentru modificarea cadrului normativ referitor la caracterul definitiv al decontărilor în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a instrumentelor financiare, precum și la liberalizarea parțială a reglementării valutare, transmite moldpres.md.

În prima lectură, deputații vor examina proiecte de lege care vizează modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică din Chișinău și Bălți, dezvoltarea comunităților energetice, producerea energiei din surse regenerabile și piața biocombustibililor.

Pe ordinea de zi a ședinței plenare a fost inclus și proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind construcția, exploatarea, întreținerea tehnică și repararea infrastructurii de transport de importanță strategică. În plus, Parlamentul va examina în prima lectură proiecte de lege privind independența Băncii Naționale a Moldovei, reabilitarea victimelor infracțiunilor, securitatea la incendiu și protecția civilă, integrarea străinilor în Republica Moldova, controlul tutunului, dezvoltarea sistemului de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului.

Ședința plenară va avea loc joi, 24 septembrie, începând cu ora 10:00. Ordinea de zi poate fi consultată pe site-ul Parlamentului, iar ședința poate fi urmărită în direct pe pagina de Facebook a Parlamentului și pe canalul său de YouTube, precum și pe pagina web oficială a instituției.