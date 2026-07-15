Berlinschii: Demisiile nu rezolvă problema salariilor nejustificate din instituțiile de stat.

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, susține că scandalul privind remunerările de la Ministerul Culturii nu e doar o problemă de imagine pentru PAS, ci evidențiază deficiențe sistemice în gestionarea instituțiilor.

Despre acest lucru a declarat el în emisiunea Rezoomat de la postul Realitatea TV, transmite pulsmedia.md.

Parlamentarul a criticat explicațiile autorităților privind consilierul Ministerului Culturii, al cărui raport de muncă, potrivit ministrului, ar fi trebuit să se încheie în septembrie.

„Ni se spune că contractul trebuia să se încheie în septembrie, dar acum este reziliat imediat. Practic, societății i se transmite un semnal: „Ne-ați prins, ne cerem scuze și îl concediem”. Este o atitudine complet neserioasă față de cetățeni și societate”, a declarat Berlinschii.

Potrivit deputatului, problema nu constă în imaginea partidului de guvernământ, ci în principiile după care oamenii sunt numiți în funcții publice și li se stabilesc nivelurile salariale.

„Nu este vorba despre o criză de imagine a PAS. Este vorba despre o proastă gestionare a instituțiilor de stat. Întrebarea este cine a luat decizia privind aceste salarii și pe ce criterii au fost stabilite aceste plăți”, a spus el.

Berlinschii a mai afirmat că situații similare pot exista și în alte instituții de stat. Ca exemplu, a menționat cazuri în care secretarii de stat au declarat venituri anuale de peste două milioane de lei, inclusiv pentru participarea în consiliile de administrație.

Potrivit lui, problema nu este existența salariilor mari în sectorul public, ci faptul că acestea sunt plătite fără o justificare clară.

„Problema nu sunt salariile mari, ci salariile nemeritate. Concedierea unei singure persoane nu înseamnă că problema este rezolvată”, a subliniat deputatul.

Berlinschii a pus, de asemenea, sub semnul întrebării legalitatea returnării voluntare a unei părți din bani în bugetul de stat. Potrivit lui, specialiștii consultați de el susțin că o astfel de procedură nu este prevăzută de legislație. Dacă organele competente vor stabili faptul producerii unui prejudiciu, persoana respectivă poate fi obligată să restituie banii în cadrul procedurilor prevăzute de lege.

La final, parlamentarul a declarat că astfel de cazuri doar amplifică nemulțumirea cetățenilor, mulți dintre care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Oamenii cu greu își plătesc facturile, iar în același timp văd salarii de zeci și sute de mii de lei pe care le primesc rude, veri și apropiați ai conducerii partidului. Exact acest lucru provoacă indignare în societate”, a concluzionat deputatul „Partidului Nostru” Alexandr Berlinschii.