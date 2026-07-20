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protv.md logoprotv
20 Iulie 2026, 08:33
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Belous ar putea părăsi fotoliu de deputat pentru cel de ministru. Mătrăgună i-ar lua locul ei în Parlament

Deputatul PAS Victoria Belous, propusă de Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Finanțelor, ar putea părăsi Parlamentul dacă noul Guvern va primi votul de încredere.

Belous ar putea părăsi fotoliu de deputat pentru cel de ministru. Mătrăgună i-ar lua locul ei în Parlament.
Belous ar putea părăsi fotoliu de deputat pentru cel de ministru. Mătrăgună i-ar lua locul ei în Parlament.

Conform procedurii electorale, dacă Victoria Belous va primi susținerea Parlamentului și va intra în componența Guvernului, mandatul său de deputat va fi transmis următorului candidat de pe lista partidului PAS la alegerile parlamentare din 2025, scrie protv.md.

Este vorba despre Victor Mătrăgună, jurist de profesie, care ocupă locul 73 pe lista electorală PAS.

Potrivit informațiilor publicate de partid, Victor Mătrăgună este șeful oficiului teritorial Orhei al Cancelariei Guvernului și este originar din raionul Orhei. În această funcție, el răspunde de coordonarea activității instituției la nivel teritorial, precum și de controlul respectării legislației de către organele administrației publice locale.

Mătrăgună are experiență în administrația publică, participând la coordonarea serviciilor de dezvoltare comunitară și la controlul legalității deciziilor adoptate de autoritățile locale de prim și al doilea nivel.

Pe lângă activitatea în sectorul public, Victor Mătrăgună se ocupă și de afaceri private — este fondatorul unei întreprinderi familiale.

În 2025, a urmat studii de masterat în domeniul combaterii corupției, consolidându-și pregătirea în domeniul integrității și managementului eficient.

Dacă Victor Mătrăgună va refuza mandatul de deputat, următorul candidat de pe lista PAS va fi economistul Andrian Talmac.

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