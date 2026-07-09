Batrîncea: Opoziția va avea propria comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat.

Opoziția parlamentară va crea o comisie de anchetă proprie care va investiga activitatea întreprinderilor de stat, în paralel cu cea constituită de majoritatea parlamentară.

Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, care susține că structura creată de guvernare nu va putea asigura o investigare obiectivă, transmite IPN.

Potrivit deputatului socialist, comisia opoziției va solicita documente, va înainta interpelări și sesizări către instituțiile de drept, pentru a verifica modul în care au fost administrate întreprinderile de stat și organizate concursurile din cadrul acestora.

„Anunțăm crearea propriei comisii de anchetă. Va fi o comisie paralelă. Vom înainta demersuri și interpelări și vom cere toate borderourile concursurilor. Vom face și toate demersurile către organele de drept”, a explicat Vlad Batrîncea în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Vicepreședintele Parlamentului a argumentat că opoziția nu are încredere în eficiența și obiectivitatea comisiei create de majoritatea parlamentară, pe motiv că aceasta ar urma să investigheze acțiunile propriilor reprezentanți.

„Ei își vor investiga propriile acțiuni și vor face tot posibilul ca să nu ofere informațiile cerute de cetățeni. Noi nu dorim să pierdem timp cu comisia lor. Cineva dorește să ne ducă într-o direcție greșită, ca să pierdem timp. Dar noi dorim să fim utili societății”, a mai spus Vlad Batrîncea.

În același context, deputatul acuză guvernarea că încearcă să mute atenția publică de la subiectul scandalului întreprinderilor de stat către alte teme de pe agenda politică. „Ei acum creează fumigene, cu demisia Guvernului și identificarea candidatului, ca să acopere scandalul întreprinderilor de stat, care cu adevărat interesează cetățenii”, a mai spus parlamentarul.

La ultima ședință a legislativului, majoritatea parlamentară a votat pentru crearea unei comisii de anchetă care va examina activitatea întreprinderilor de stat. Comisia de anchetă, condusă de deputatul PAS, Dinu Plîngău, este formată din 11 deputați și va prezenta, în termen de 60 de zile, un raport privind rezultatele activității sale.