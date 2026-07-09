Bătrîncea: Autoritățile nu fac față reformelor, proiectele de lege vor fi din nou adoptate noaptea.

Legislativul ar putea continua activitatea și în luna august, întrucât majoritatea parlamentară se confruntă cu o criză de timp pentru adoptarea reformelor asumate, susține vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea.

„Categoric nu se reușește. Ei deja sunt în criză de timp cu reforma fiscală, cu rectificarea bugetului, care conține un deficit enorm, cu reforma administrației publice locale și cu sutele de proiecte de legi pe care Moldova trebuie să le aprobe în contextul planului de integrare europeană”, a afirmat deputatul în cadrul unei emisiuni de la realitatea.md.

Potrivit acestuia, din cauza volumului mare de proiecte, există posibilitatea ca Parlamentul să fie convocat și în luna august pentru a adopta reformele restante.

Batrîncea a criticat și modul în care sunt promovate proiectele de lege, acuzând lipsa de transparență în procesul legislativ.

„Ne așteptăm din nou să primim proiectele noaptea și să le votăm dimineața, fără timp suficient pentru analiză și dezbateri serioase. Lipsa de transparență nu va contribui la calitatea reformelor”, a spus vicepreședintele Parlamentului.

Întrebat despre programul de lucru al Legislativului, deputatul PSRM a menționat că regulamentul prevede desfășurarea ședințelor în zilele de joi și vineri, iar, la nevoie, Parlamentul poate fi convocat și în alte zile. În opinia sa, ar fi mai eficientă organizarea unui număr mai mare de ședințe decât prelungirea acestora până târziu în noapte.