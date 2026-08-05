theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
5 August 2026, 10:33
6 009
Copiază linkul
Link copiat

Batrîncea: Autoritățile aduc întreprinderile de stat la pierderi, iar apoi propun să fie privatizate

Toți cei patru prim-miniștri care au reprezentat PAS au promovat aceeași abordare — privatizarea proprietății de stat, pe care actuala guvernare nu a creat-o.

Batrîncea: Autoritățile aduc întreprinderile de stat la pierderi, iar apoi propun să fie privatizate.
Batrîncea: Autoritățile aduc întreprinderile de stat la pierderi, iar apoi propun să fie privatizate.

Despre aceasta a declarat deputatul din PSRM, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, în cadrul emisiunii „7 zile”, informează noi.md.

Potrivit politicianului, în administrarea întreprinderilor de stat se observă un scenariu repetitiv.

„Ce îi unește pe toți cei patru prim-miniștri ai PAS? Dorința de a privatiza bunurile de stat pe care nu le-au creat. Vedem același scenariu: sunt numiți conducători necompetenți, întreprinderile sunt aduse la pierderi, iar apoi ni se spune că unica soluție este privatizarea lor”, a spus Vlad Batrîncea.

Vicepreședintele Parlamentului consideră că incapacitatea puterii actuale de a gestiona eficient activele de stat nu ar trebui să devină un temei pentru vânzarea acestora.

„Dacă puterea actuală nu este capabilă să administreze eficient întreprinderile de stat, soluția nu constă în vânzarea lor, ci în numirea profesioniștilor și implementarea unui management responsabil”, a subliniat deputatul.

Batrîncea a lăsat, de asemenea, să se înțeleagă că privatizarea întreprinderilor profitabile sau cu importanță strategică poate duce la pierderea de către stat a controlului asupra unor active importante. În opinia sa, autoritățile ar trebui, în primul rând, să îmbunătățească calitatea managementului și să asigure transparența administrării bunurilor de stat.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici