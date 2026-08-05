Batrîncea: Autoritățile aduc întreprinderile de stat la pierderi, iar apoi propun să fie privatizate.

Toți cei patru prim-miniștri care au reprezentat PAS au promovat aceeași abordare — privatizarea proprietății de stat, pe care actuala guvernare nu a creat-o.

Despre aceasta a declarat deputatul din PSRM, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, în cadrul emisiunii „7 zile”, informează noi.md.

Potrivit politicianului, în administrarea întreprinderilor de stat se observă un scenariu repetitiv.

„Ce îi unește pe toți cei patru prim-miniștri ai PAS? Dorința de a privatiza bunurile de stat pe care nu le-au creat. Vedem același scenariu: sunt numiți conducători necompetenți, întreprinderile sunt aduse la pierderi, iar apoi ni se spune că unica soluție este privatizarea lor”, a spus Vlad Batrîncea.

Vicepreședintele Parlamentului consideră că incapacitatea puterii actuale de a gestiona eficient activele de stat nu ar trebui să devină un temei pentru vânzarea acestora.

„Dacă puterea actuală nu este capabilă să administreze eficient întreprinderile de stat, soluția nu constă în vânzarea lor, ci în numirea profesioniștilor și implementarea unui management responsabil”, a subliniat deputatul.

Batrîncea a lăsat, de asemenea, să se înțeleagă că privatizarea întreprinderilor profitabile sau cu importanță strategică poate duce la pierderea de către stat a controlului asupra unor active importante. În opinia sa, autoritățile ar trebui, în primul rând, să îmbunătățească calitatea managementului și să asigure transparența administrării bunurilor de stat.