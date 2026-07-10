theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
zdg.md logozdg
10 Iulie 2026, 20:08
209
Copiază linkul
Link copiat

Băsescu: R. Moldova va ajunge mai întâi în UE, apoi se va uni cu România

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că Republica Moldova va adera la UE înainte de o eventuală unire cu România. În opinia sa, ambele obiective se vor realiza, însă integrarea europeană va avea loc prima.

Băsescu: R. Moldova va ajunge mai întâi în UE, apoi se va uni cu România.
Băsescu: R. Moldova va ajunge mai întâi în UE, apoi se va uni cu România.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea Outsider Politic de la Recorder, informează zdg.md.

În cadrul emisiunii, Traian Băsescu a fost întrebat: „Cu Republica Moldova ne vom întâlni în Uniunea Europeană sau ne vom uni?”. În replică, acesta a afirmat că ambele variante se vor întâmpla. 

„Problema este care va fi prima și eu cred că intrarea în Uniunea Europeană va fi prima”, a adăugat Băsescu.

Vorbind despre un posibil referendum privind unirea, el și-a exprimat convingerea că o astfel de inițiativă ar primi sprijin.

„Dacă referendumul ar avea loc acum sau ar fi pregătit corespunzător, ar trece”, consideră fostul președinte.

Potrivit lui, cu cât acțiunile Rusiei în Ucraina devin mai agresive, cu atât dorința locuitorilor Moldovei de a găsi o soluție care să asigure securitatea țării crește.

„Când am început mandatul, susținătorii unirii erau în jur de 3%. Acum sunt peste 40%. Pentru că România a dus o politică de derusificare prin acordarea cetățeniei. Acum 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au cetățenie română”, a spus Băsescu.

Reamintim că, în mai 2026, Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu.

De la începutul anului 2026, subiectul unei eventuale uniri a R. Moldova cu România a reapărut constant pe agenda publică, fiind abordat aproape lunar în declarațiile liderilor politici de pe ambele maluri ale Prutului, în interviuri internaționale, poziționări oficiale și sondaje de opinie.

Sursă
zdg.md logozdg
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici