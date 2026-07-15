Băsescu, despre ambasadorul Germaniei în Moldova: Un dobitoc! Habar n-are despre ce vorbește.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a criticat pe ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, după declarațiile acestuia despre limbă și identitate în Moldova.

„Un dobitoc! Ambasada Germaniei poate să ia mesajul și să i-l transmită domnului ambasador de la Chișinău. Habar n-are… În primul rând, țara lui este una dintre cele care au făcut acest rău prin Pactul Ribbentrop-Molotov. A luat din trupul țării și vii acum să-mi spui că sunt popoare diferite, țări diferite”, a declarat Traian Băsescu, citat de ziua.md.

Fostul șef al statului român a afirmat că ambasadorul german ar trebui să cunoască istoria regiunii și a cerut Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova să îl convoace pentru explicații.

„Eu sper că ministrul de Externe de la Chișinău îl va chema și îi va aduce aminte că Moldova este ruptă din România prin Pactul Ribbentrop-Molotov. Dacă nu a știut, să afle măcar acum”, a spus Băsescu.

Reamintim, în spațiul public a izbucnit un scandal după declarația ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.