Băluțel: Suntem pregătiți pentru orice în procesul de integrare europeană.

Deputatul PAS Adrian Băluțel, care a preluat recent conducerea Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, a declarat că Moldova este pregătită să accepte condiții mai stricte în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Întrebat dacă Guvernul este pregătit pentru orice cerințe în acest context, deputatul a răspuns: „Da, suntem într-adevăr pregătiți”, transmite unimedia.info.

„Țara noastră are ambiții mari de a reuși în procesul de integrare europeană. În ce măsură aceste ambiții ne vor ajuta să ne pregătim și să facem față inclusiv noilor prevederi care sunt deocamdată discutate la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Consiliului European, în special înăspririi regulilor de extindere a UE. Suntem pregătiți pentru orice?”, a fost întrebat Adrian Băluțel.

„Da, suntem într-adevăr pregătiți”, a răspuns deputatul PAS.

„Foarte optimist”.

„Sunt optimist din fire, vă explic de ce. Noi privim procesul de integrare în UE nu doar ca pe niște negocieri tehnice. Îl privim ca pe o transformare a societății, pornind de la faptul că nicio țară membră a UE nu a ajuns să trăiască mai rău după aderarea la UE, iar un salt semnificativ în dezvoltarea acestor țări s-a produs anume în procesul de aderare. Pe asta ne concentrăm. Iar dacă acest lucru presupune anumite cerințe mai stricte din partea UE, suntem gata să le discutăm și să ni le asumăm, dacă acestea sunt în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova”.

„Dar dacă, în prezent, aceste cerințe contravin într-o anumită măsură intereselor unor categorii ale populației Moldovei? Mă refer, de exemplu, la producătorii agricoli. Ce se întâmplă atunci?”

„În general, procesul de integrare europeană nu contravine intereselor grupurilor de cetățeni — fie că este vorba de fermieri, industriași și așa mai departe. Pentru implementarea anumitor norme, care pe alocuri pot fi costisitoare, UE oferă, în majoritatea cazurilor, sprijin financiar, astfel încât aceste schimbări să poată fi realizate de cetățenii țărilor respective, care își asumă această transformare”.