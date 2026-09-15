theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
15 Septembrie 2026, 10:36
11 364
Copiază linkul
Link copiat

Băluțel: Suntem pregătiți pentru orice în procesul de integrare europeană

Deputatul PAS Adrian Băluțel, care a preluat recent conducerea Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, a declarat că Moldova este pregătită să accepte condiții mai stricte în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Băluțel: Suntem pregătiți pentru orice în procesul de integrare europeană.
Băluțel: Suntem pregătiți pentru orice în procesul de integrare europeană.

Întrebat dacă Guvernul este pregătit pentru orice cerințe în acest context, deputatul a răspuns: „Da, suntem într-adevăr pregătiți”, transmite  unimedia.info.

„Țara noastră are ambiții mari de a reuși în procesul de integrare europeană. În ce măsură aceste ambiții ne vor ajuta să ne pregătim și să facem față inclusiv noilor prevederi care sunt deocamdată discutate la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Consiliului European, în special înăspririi regulilor de extindere a UE. Suntem pregătiți pentru orice?”, a fost întrebat Adrian Băluțel.

„Da, suntem într-adevăr pregătiți”, a răspuns deputatul PAS.

„Foarte optimist”.

„Sunt optimist din fire, vă explic de ce. Noi privim procesul de integrare în UE nu doar ca pe niște negocieri tehnice. Îl privim ca pe o transformare a societății, pornind de la faptul că nicio țară membră a UE nu a ajuns să trăiască mai rău după aderarea la UE, iar un salt semnificativ în dezvoltarea acestor țări s-a produs anume în procesul de aderare. Pe asta ne concentrăm. Iar dacă acest lucru presupune anumite cerințe mai stricte din partea UE, suntem gata să le discutăm și să ni le asumăm, dacă acestea sunt în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova”.

„Dar dacă, în prezent, aceste cerințe contravin într-o anumită măsură intereselor unor categorii ale populației Moldovei? Mă refer, de exemplu, la producătorii agricoli. Ce se întâmplă atunci?”

„În general, procesul de integrare europeană nu contravine intereselor grupurilor de cetățeni — fie că este vorba de fermieri, industriași și așa mai departe. Pentru implementarea anumitor norme, care pe alocuri pot fi costisitoare, UE oferă, în majoritatea cazurilor, sprijin financiar, astfel încât aceste schimbări să poată fi realizate de cetățenii țărilor respective, care își asumă această transformare”.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici