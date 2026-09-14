Băluțel: Sunt sigur că Tofan va rămâne premier până la următorul ciclu electoral.

Adrian Băluțel, deputat PAS și noul președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, a declarat că este „destul de sigur” că premierul Vasile Tofan va rămâne în fruntea Guvernului până la următorul ciclu electoral.

Despre acest lucru el a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, răspunzând la întrebarea despre durata mandatului actualului Guvern și precedentul Cabinetului Munteanu, relatează bani.md.

Băluțel a respins opinia potrivit căreia fostul prim-ministru Alexandru Munteanu ar fi fost un premier „de sacrificiu” și a declarat că plecarea sa din funcție a fost o decizie personală.

„Guvernul Munteanu nu a fost unul de sacrificiu. A fost decizia domnului Munteanu de a demisiona. Una destul de neașteptată, aș spune eu”, a declarat deputatul PAS.

În ceea ce îl privește pe Vasile Tofan, Băluțel și-a exprimat încrederea în capacitatea acestuia de a-și continua activitatea în funcția de prim-ministru.

„Sunt sigur că domnul Tofan are ambiția de a reuși și, respectiv, sunt destul de sigur că vom ajunge la următorul ciclu electoral împreună cu domnul Tofan în funcția de prim-ministru”, a declarat parlamentarul.

Întrebat dacă Vasile Tofan ar putea obține, pe viitor, un rol politic mai vizibil sau chiar să adere la PAS, Băluțel a răspuns că, în prezent, premierul este concentrat pe activitatea Guvernului.

Totodată, deputatul nu a exclus o eventuală implicare politică mai activă a lui Tofan, declarând că societatea „ar avea de câștigat” de pe urma prezenței sale în mediul politic.

Referindu-se la o posibilă aderare la PAS, Băluțel a menționat că partidul este deschis colaborării cu persoane din afara formațiunii și că apartenența formală nu este o condiție obligatorie pentru cooperare.