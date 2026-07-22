Băluțel, despre salariile mari: Vrem oameni plătiți să livreze rezultate sau cu doi lei în acte și care fură?.

Deputatul PAS Adrian Băluțel crede că discuția despre salariile mari din instituțiile de stat trebuie să vizeze doar cazurile în care remunerația este nejustificat de mare și nu să ducă la o limitare generală a nivelului salarial.

Parlamentarul a declarat că numărul persoanelor care primesc salarii foarte mari este redus, iar introducerea unui plafon general poate avea consecințe negative, scrie omniapres.md.

„Dacă ne uităm la statistici și date, numărul persoanelor care primesc astfel de salarii este foarte, foarte mic. (…) Avem nevoie de o discuție publică substanțială pentru a stabili unde este necesară intervenția, unde există salarii cu adevărat indecent de mari, în ce instituții s-au acumulat câteva poziții cu salarii foarte mari. Dar aceasta nu reflectă situația din toate instituțiile”, a declarat Adrian Băluțel.

Deputatul a comentat, de asemenea, participarea membrilor PAS în consiliile de supraveghere ale întreprinderilor de stat, menționând că astfel de persoane sunt puține.

„Din peste 600 de persoane vorbim despre doar 17 care sunt simultan membri ai partidului, de exemplu secretari de stat delegați în aceste consilii”, a precizat el.

În opinia sa, este necesară o intervenție punctuală în cazurile problematice, nu introducerea unui plafon general al salariilor.

„Trebuie să acționăm țintit. Pentru că limitarea salariilor demotivează specialiștii competenți să vină să lucreze în instituțiile și companiile de stat și, în același timp, scuzați-mă, încurajează corupția și furtul”, a declarat deputatul PAS.

Băluțel consideră că întreprinderile care gestionează bugete de sute de milioane de lei trebuie să aibă posibilitatea să plătească decent munca conducerii, pentru a atrage profesioniști și a preveni practicile ilegale.

„Nu poți plăti directorului unei întreprinderi care gestionează vânzări de 500–600 milioane de lei un salariu de 10.000 de lei pe lună. Vrem ca aceste persoane să primească o remunerație decentă și să arate rezultate sau vrem ca pe hârtie să aibă un salariu de doi lei, iar ei să fure? Noi nu vrem asta”, a concluzionat parlamentarul.