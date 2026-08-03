Autoritățile din Moldova vor verifica circumstanțele emiterii vizelor pentru delegația afgană

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat că delegațiilor Ministerului Agriculturii din Afganistan li s-au eliberat vize de intrare în țară.

După cum au anunțat în cadrul instituției, vizita a fost inițiată în contextul discuțiilor dintre producătorii locali de produse agricole și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibilitatea efectuării de livrări umanitare de produse agricole în Afganistan, care se confruntă cu o criză alimentară serioasă.

MAE au subliniat că membrii delegației sosite nu se află sub sancțiuni internaționale. Totodată, Republica Moldova respectă strict toate regimurile internaționale de sancționare și nu recunoaște guvernul mișcării „Taliban” din Afganistan.

În acest sens, ministerul a comunicat că nu vor avea loc întâlniri bilaterale și niciun alt contact oficial cu reprezentanții delegației afgane.

Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în baza cărora au fost întocmite invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne relevante, pentru a asigura respectarea deplină a legislației și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova.

Reamintim că delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei din Afganistan (MoAIL) a ajuns în Moldova cu o vizită oficială, pentru consolidarea cooperării în domeniul agrar.

După cum a declarat ministerul afgan, vizita are loc în perioada 2-7 august și are ca scop dezvoltarea colaborării în domeniul protecției plantelor, combaterii dăunătorilor, cercetărilor agricole, administrării grădinilor comerciale și implementării tehnologiilor agricole moderne.